Preview Banishers – Quand la mort embrasse la vie

On ne présente plus le travail des équipes de chez Don’t Nod. Le studio parisien initialement connu pour sa série Life is Strange tente de se renouveler à chaque nouvelle production, en proposant des titres toujours plus originaux et à forte identité. C’est le cas de Banishers, prochain jeu du studio que nous avons eu l’occasion d’approcher au cours de la Paris Games Week 2023.

Donner vie à la mort. C’est le pari lancé par les créateurs du titre en permettant aux joueurs d’incarner deux personnages distincts, Red et Antea, un chasseur accompagné par l’amour de sa vie transformée en fantôme. Mais la proposition permet-elle vraiment de nous proposer un rendu crédible ? La dualité instaurée a-t-elle un réel impact sur l’histoire et ses mécaniques ?

Dans le monde de Banishers, nous incarnons deux chasseurs de fantômes partis à l’aventure pour mettre un terme à une sinistre malédictions. Friand de propositions nouvelles, le titre met en place une dualité vie/mort permettant d’incarner Red ou Antea n’importe où et n’importe quand. Mais la proposition, bien qu’intéressante, ne s’est pas vraiment faite voir au cours de notre première session.

Malgré le fait que les deux héros emploient des mécaniques différentes pour mettre à mal leurs assaillants, notre brève expérience nous a donné l’impression de ne jouer qu’un skin du premier personnage en basculant sur le second. Chacun des deux protagonistes frappe avec la même intensité que l’autre, et aucune différence ne se manifeste. Le constat s’avère d’autant plus frustrant lorsque l’on sait qu’il s’agit là de l’argument principal de la production. Nous noterons cependant que chacun des deux personnages possède une variété de capacités intéressante.

L’histoire se déroule en 1695 à New Eden, un univers dans lequel des troupes de colons se retrouvent à la merci d’une étrange malédiction. Et de ce que l’on a pu observer, le monde de Banishers est vaste, les paysages sont variés et cela rend le tout réellement appréciable. L’ambiance générale se ressent à chacun de nos pas, où l’on ne peut plus compter que sur le silence et la brume pour nous épauler. Au-delà de l’univers, nous verrons que le bestiaire aussi respire la mort, où notre massue vacille entre les squelettes et les esprits.

Puisque le titre de Don’t Nod se veut narratif, il saura forcément mettre en avant la mécanique des choix multiples. Ainsi, chacune de nos décisions au sein de l’histoire impactera la suite du récit ainsi que nos relations avec les différents personnages. Cela peut donner naissance à bien des surprises, et on ressent davantage le principe de dualité vie/mort, principe qui sera certainement lié aux différents choix entrepris.

Pour le moment, on ne peut pas dire que Banishers n’annonce que du bon, mais il parvient à attacher une certaine fidélité à son univers, un point que nous n’hésiterons pas à souligner de nouveau lorsque le titre sortira. Vous pouvez dès à présent venir tester Banishers au stand Made in France de la Paris Games Week du 1er au 5 novembre, en attendant la sortie officielle de la production prévue le 13 février prochain, sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.