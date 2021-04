Bandai Namco serait victime de fuites avec 5 jeux révélés avant l’heure

C’est loin d’être la première fois qu’un tel événement se produit, et ce ne sera probablement pas non plus la dernière. Malgré les progrès en terme de protection informatique, il arrive toujours que des personnes plus ou moins bien intentionnées mettent les mains sur des dossiers secrets, des annonces en préparation, bref, de l’actualité bouillante. Ces fuites, comme on les appelle, touchent tout le monde : constructeurs, éditeurs, studio de développement. Personne n’est à l’abri d’un hacker ou de la bêtise d’un employé. Et aujourd’hui, une fois encore, c’est Bandai Namco qui illustre cet état de fait.

Un peu plus d’un mois après ses dernières fuites (plusieurs vidéos présentant Elden Ring sont apparues sur le net), l’éditeur subit les même affres avec une liste de cinq jeux, cinq titres appartenant à son catalogue et qui devraient (ou pas) apparaître prochainement. Attention cependant, une fois encore, il s’agit de “fuites”, une notion relative aujourd’hui à la vitesse où la désinformation circule, alors n’hésitez pas à vous armer de pincettes.

Ceci dit, il faut reconnaître à celui qui partage ces informations un certain sérieux puisque le leaker a un taux convenable de réussite (sur ces dernières années, @LeakyPandy avait annoncé l’arrivée du héros de Dragon Quest dans Smash Bros., l’arrivée d’un Monster Hunter sur Nintendo Switch (Rise) et Fortnite sur le même support avant l’annonce officielle). Et, lui qui annonce souvent des nouvelles à destination de la Switch d’habitude, en a pour tous les joueurs cette fois-ci, oui, même ceux de Google Stadia !

Le grand gagnant dans l’affaire reste cependant la dernière machine de Nintendo puisque la bécane devrait accueillir (si ces rumeurs s’avèrent vraies) 3 nouveaux titres de Bandai Namco. Effectivement, l’intéressé annonce par le biais d’un titre que Dragon Ball Z: Kakarot pourrait finir par se téléporter sur la console (ce qui colle avec la présence de son logo dans le trailer du 3ème lot de DLC présenté en mars), ce qui serait aussi le cas du reste de la série des Souls (qu’il partagerait avec Stadia) et un portage/remake de Tales of Destiny (partagé ici avec le PC, la PS4 et la Xbox One).

Ceci dit, l’éditeur aurait aussi des plans pour la “new gen”. Des exemples ? On pourrait commencer avec un point qui pourrait ravir les amateurs de robots géants puisqu’un 4ème volet de Gundam Breaker est indiqué dans l’annonce du leaker et qu’il serait à destination des PC, des PlayStation 5 et, incroyable mais vrai, Xbox Series. Et, pour une fois, les joueurs de la machine de Microsoft peuvent se sentir gâter : Tales of Arise pourrait rejoindre l’offre du Xbox Game Pass (être gratuit pour les abonnés). Une fois encore, rien ni personne n’a confirmé quoique ce soit mais ça serait une bonne nouvelle, non ?

Alors, un avis ? Quelle est, selon vous, la meilleure nouvelle du lot ou le titre que vous attendez le plus ? Pensez-vous au contraire que c’est un ramassis de mensonges ? Lâchez votre sel ci-dessous.