Baldur’s Gate 3 – Ouverture des portes en août

L’univers médiéval-fantastique des Royaumes Oubliés va bientôt se rappeler à nous. Vingt-quatre ans après Baldur’s Gate, et vingt-deux après Baldur’s Gate 2, les studios Larian Games ont enfin annoncé officiellement la sortie de Baldur’s Gate 3, qui arrivera au mois d’août.

Saga culte mêlant jeu de rôles et point and click dans le monde de Donjons et Dragons, Baldur’s Gate a développé une très forte communauté de fans, pour qui l’attente est enfin terminée. Les deux premiers opus, développés par Bioware sont vite devenus des succès critiques et commerciaux au début des années 2000, et l’annonce en 2017 de la création d’un troisième volet avait déclenché une grande réaction de la communauté, partagée entre excitation et inquiétude.

Bioware ayant depuis été racheté par Electronic Arts, c’est le studio indépendant Larian qui a hérité de la licence. La réputation du studio n’est plus à faire dans le domaine du jeu de rôle, après la réussite de l’excellente saga Divinity, sur laquelle l’influence de Baldur’s Gate est évidente.

Dans ce nouvel opus, dont l’accès anticipé est déjà ouvert depuis presque deux ans, le joueur prendra le contrôle d’un personnage et de ses compagnons, qu’il pourra développer au fur et à mesure de leurs aventures dans les Royaumes Oubliés. Nous découvrirons la capitale du royaume de Faerûn, et retrouverons des personnages déjà présents dans les deux premiers jeux, comme Minsc ou Jaheira. Au vu du trailer, le savoir faire de Larian en terme de gestion des décors lors des combats semble encore faire des merveilles. Nul doute également, compte tenu du respect énorme du studio belge pour les premiers opus, que les références et les liens avec la saga originale devraient être nombreux. C’est là que réside la difficulté pour Larian: faire de Baldur’s Gate 3 un jeu répondant aux exigences des nombreux fans de la première heure, tout en permettant à des nouveaux joueurs de se lancer dans l’aventure.

Pour le moment, pas de précommande possible pour le jeu dans sa version simple. Par contre, si la version collector vous intéresse, elle est déjà proposée ici pour la modique somme de 259,99 €. Dans celle-ci, vous retrouverez de nombreux objets se rapprochant de la culture du jeu de rôle papier dans l’univers de Donjons et Dragons:

Un diorama mettant en scène un combat entre un flagelleur mental (coucou Stranger Things…) et un drow

Un artbook relié

Des fiches de personnage

Un porte-clés en forme de larve Tadpole

Des autocollants

Un booster Magic: The Gathering

Un certificat d’Édition Collector

Un D20 Baldur’s Gate 3

Si le cœur vous en dit, et à votre porte-monnaie ! Sinon, rendez-vous au mois d’août pour enfin profiter de la suite des aventures dans les Royaumes Oubliés, et lancer vos premiers dés (virtuels).