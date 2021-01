Balan Wonderworld – Le bébé du papa de NiGHTS bientôt à l’essai

Découvrir le premier projet d’un game designer célèbre après son départ de l’écurie qui l’a couronné de gloire, c’est toujours assez intéressant. Surtout si ses derniers jeux n’étaient pas ouf ! Parce que c’est un moment opportun pour vérifier si la magie opère toujours ou découvrir si le studio bridait le créatif. Prenez Death Stranding comme illustrations de ces propos, on y voit les ambitions démesurées de Kojima et par moment la preuve qu’un créatif DOIT être bridé. Bref, et Balan Wonderworld, où se situe-t-il sur ce spectre ?

C’est vrai, on est assez curieux de savoir ce que ce platformer 3D a à nous offrir. Si l’imaginaire du titre vous enchante et que vous mourrez d’envie de le mettre a l’essai, vous serez probablement ravis d’apprendre que Square Enix va vous permettre de le faire au travers d’une version de démonstration plutôt généreuse. Effectivement, c’est près de 2 heures de gameplay qui vous y attendra et ce, à différents moments de l’aventure.

Des le 28 janvier, quelque soit le support que vous utilisez (sauf Google Stadia, mobiles ou anciens supports), vous pourrez télécharger la version de démonstration en question. Elle vous permettra de parcourir les niveaux 1 et 2 du premier monde ainsi qu’un combat de boss, puis l’acte 1 du monde 4 et celui du monde 6. Grâce a ces différents niveaux, il vous sera permis de mettre à l’essai de nombreux costumes déjà aperçus dans les bandes-annonces.

Alors, allez-vous vous plonger dans le monde enchanté de Balan Wonderworld avec sa démo ? On rappelle que s’il vous convient, vous pourrez acquérir la version complète du premier partenariat de Yuji Naka (libre) et Square Enix dès sa sortie fixée au 26 mars de cette année sur PlayStation 4 et 5, PC, Xbox One, Series et Nintendo Switch.