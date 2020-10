Balan Wonderworld nous émerveille avec un nouveau trailer

Bien que son lancement soit prévu pour le premier trimestre de l’année prochaine, Square Enix prend très au sérieux la promotion de Balan Wonderworld, le nouveau jeu de plateforme et d’action de Yuji Naka (l’un des trois papas de Sonic). Et s’il y a un peu moins d’un mois, le studio/éditeur nippon a déjà partagé pas mal d’informations sur les personnages, l’univers et le gameplay, aujourd’hui, c’est désormais les nouveaux éléments clés du titre qui sont révélés via un trailer.

La société japonaise et le développeur Balan Company ont tous deux sorti il y a quelques heures le trailer d’introduction de Balan Wonderworld, dans lequel nous sont présentés les personnages principaux, Leo et Emma. De plus, cette vidéo sert de prélude aux événements qui se dérouleront dans les mondes magiques de Wonderworld où ce pauvre “couple” sera entraîné bon gré, mal gré.

Dans cette aventure haute en couleur, les joueurs se rendront au théâtre de Balan pour une expérience riche en action et en plateformes dans laquelle Emma et Leo devront explorer différents tableaux hauts en couleur dans lesquels viennent se mêler poétiquement des interprétations/métaphores des pensées positives et des pensées négatives. Il y aura au total douze cartes différentes, pleines de pièges, d’épreuves et d’ennemis, et jusqu’à 80 skins seront disponibles pour donner aux protagonistes des pouvoirs spéciaux. Et comme si cela ne suffisait pas, Square Enix a également dévoilé l’image de couverture du jeu dans toutes ses versions, comme vous pouvez le voir juste ci-dessous (on est sympa, hein ?).

Ainsi, le nouveau titre de Yuji Naka nous intrigue toujours autant, notamment de par son univers chatoyant, mais aussi via sa galerie de personnages directement inspirés de tout ce que le Japon a à nous offrir en termes de pop-culture. Néanmoins, au niveau du gameplay, nous sommes un peu plus critiques au vu des images montrées par le studio, qui annoncent un jeu de collecte dans la plus pure tradition des plate-formers de la N64. Un style qui a récemment montré ses limites avec le premier épisode de Yooka-Laylee qui, en dépit de sa qualité indéniable de Madeleine de Proust vidéoludique, a démontré que ces mécaniques de jeu commençaient un peu à dater.

Balan Wonderworld sera disponible à partir du 26 mars 2021 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, ainsi que sur les consoles de la nouvelle génération que sont la Xbox Series X et laPlayStation 5.