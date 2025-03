Baki Hanma : Blood Arena – Une adaptation anecdotique ?

Si Baki est un manga assez prolifique (comme en témoigne le nombre de volumes ou de sous-séries qui constituent la franchise), il semble être assez discret en occident et seulement plébiscité par un public de particulier… Du moins, était-ce le cas avant l’arrivée de la série mise en avant par Netflix. Car, par son entremise, le géant américain a semble-t-il contribué à donner de la visibilité à l’œuvre initialement imaginée dans les années 90 par Keisuke Itagaki. Et ce succès n’est sans doute pas étranger au titre vidéoludique qui se profile.

Ainsi, en septembre prochain sortira (sur consoles et PC) le dénommé Baki Hanma : Blood Arena, un jeu de combat qui transposera, selon le descriptif qui accompagne l’annonce, les événements narrées par la série susmentionnées. Mais, qu’importe, ce n’est pas là qui nous intéresse. Jeu de combat oblige, c’est avant tout vers les mécaniques que l’on dirigera notre attention. Des mécaniques qui, de toute évidence, tiennent leur inspiration d’une certaine œuvre de Nintendo : le cultissime Punch Out.

Suivant son modèle donc, cette itération de Baki enverra le joueur dans la peau du héros qui ira à la rencontre de quelque douze adversaires, et ce, à travers cinq arènes différentes. Des affrontements dont l’issue dépendra fortement de la capacité du participant à maîtriser l’art du timing. Un choix de gameplay judicieux ? Cela reste à voir, même si les premières images publiées donnent très peu de garanties quant à une proposition de qualité.

À vrai dire, en se fiant à cette première présentation, il est bien difficile d’accorder un certain crédit au jeu et d’éprouver, par conséquent, un engouement sans faille. Pour cause, l’œuvre semble tout droit nous renvoyer au passé, voire être uniquement à destination à des plateformes de diffusion tel le mobile. Des caractéristiques qui trahissent, sans doute possible, le budget très modeste dont bénéficierait le développeur Purple Tree, qui, pour avoir déjà donné naissance à un clone de Punch Out (Thunder Ray), est déjà familier du style.

Dès lors, Baki Hanma : Blood Arena apparaît plutôt comme une œuvre à destination des fans les plus acharnés, prêts à fermer les yeux sur toute une flopée de défauts pour détenir un titre sous les couleurs de leur licence préférée. Et encore est-on en droit d’en douter, quoiqu’il soit encore trop tôt pour juger de quoi que ce soit. Qui sait, une bonne surprise nous attend peut-être…