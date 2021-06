Babylon’s Fall – Une bêta aperçue sur Steam. Rendez-vous à l’E3 ?

On avait presque fini par l’oublier tant il s’était fait discret. Il semble pourtant que le développement de Babylon’s Fall suive doucement son cours… Il n’en serait même plus très loin de son terme à en juger par les derniers indices en date.

Si comme pour presque tout le monde, Babylon’s Fall était sorti de votre radar, il faut se souvenir que c’est un projet commandé par Square Enix à PlatinumGames… Voilà, comme ça on a l’attention de tout le monde ! Le jeu a d’abord été annoncé à l’E3 en 2018. En décembre 2019, un premier trailer est paru, en même temps que la promesse que plus d’informations sur le jeu seraient communiquées dès l’été suivant. Cependant, depuis ce trailer de l’hiver 2019, plus rien. À tel point que certains se demandaient si le projet n’avait pas tout bonnement été annulé.

Les nouvelles d’aujourd’hui sont donc plutôt bonnes, et viennent confirmer que le jeu est toujours dans les tuyaux : une bêta fermée a été repérée par le site SteamDB (pour Steam Data Base), qui fouille le code du revendeur de jeux à la recherches d’infos de ce genre. Et étant donnée la période actuelle, on a toute les raisons de croire que cela pourrait coïncider avec les annonces qu’a promis Square Enix pour l’E3 !

Tout n’est pas rose, néanmoins, et un rapide nouveau coup d’oeil sur les quelques images du jeu qui ont pu être partagées par l’éditeur nous rappelle cruellement qu’il s’agit bien d’un jeu désormais old-gen. Prévu pour sortir sur PlayStation 4 et PC, le titre a probablement pris pas mal de retard dans son développement, et va sortir au milieu de jeux nouvelle génération qui pourraient rendre les comparaisons cruelles. Alors bien entendu, PlatinumGames aura pu profiter du temps écoulé pour affiner un peu les choses, voire pour préparer une version plus “current-gen”. Cependant, la page officielle de Babylon’s Fall ne mentionne toujours que “PS4”, et pas de “PS5″…

Square Enix n’a pas encore communiqué son planning pour l’E3, et sa conférence se déroulera donc quelque part entre les 12 et 15 juin prochain…