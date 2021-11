Baba Is You accueille très prochainement un éditeur de niveaux

Ce constat n’en est pas à sa première apparition dans nos colonnes mais, une piqûre de rappel ne fait pas de mal (trop de lol, actu, tout ça) : quelle belle époque pour être joueur ! Alors oui, cette forme d’art souffre toujours de stigmates (malgré un regard plus bienveillant du public ces dernières années) mais, pour nous, quel plaisir. Que nous parlions de qualité ou de quantité, l’offre n’a jamais été aussi riche et variée. Des AAA formatés (ce n’est pas une critique, c’est un état de fait) aux remakes de jeux d’antan, des compil’ de vieilles cartouches aux expériences plus artistiques voire expérimentales, il y a de tout, pour tout le monde et pour toutes les bourses.

Et pour contenter la grande partie des joueurs, quand ce ne sont pas les grands studios qui nous régalent, on peut compter sur la scène indépendante. En effet, que de belles choses qui découlent de ces (plus ou moins) jeunes studios passionnés aux 4 coins du globe (et même chez nous). On ne va pas lister ici nos jeux indépendants préférés (ce n’est pas comme si nous n’utilisions pas tout les prétextes possibles pour en parler), concentrons-nous plutôt aujourd’hui sur Baba Is You, excellent puzzle-game disponible sur PC, mobiles et en exclu console sur Nintendo Switch et qui s’apprête à accueillir une mise à jour bienvenue.

Enfin, afin de pouvoir clairement comprendre pourquoi cette mise à jour est bienvenue, il faut revenir sur ce qu’est Baba Is You (plus encore si vous n’y avez pas joué). On l’a dit plus haut, il s’agit d’un puzzle-game ingénieux qui vous incite à déplacer des mots, ces mots étant les règles régissant le puzzle/niveau qui vous fait face. En gros et pour citer un exemple (ce sera peut-être plus clair), si vous êtes coincés par des murs et qu’un message Wall is Stop vous fait face, retirer le Stop devrait vous permettre de franchir les murs.

Bref, c’était prévu pour l’an dernier mais la voici enfin, une mise à jour permettant de créer ses propres niveaux et de les partager en ligne devrait bientôt débarquer sur les supports ayant accueilli le titre. Baba Make Level ajoutera à sa formule initiale un tuto expliquant comment créer ses niveaux et les partager, plus d’une centaine de niveaux inédits ainsi que de nouveaux mots, éléments et chansons pour rafraichir l’expérience et vous permettre de rendre vos créations plus personnelles. Un point d’autant plus bienvenu que cette mise à jour sera gratuite.

Donc, si vous craigniez que vos méninges ne prennent froid cet hiver, vous pouvez toujours leur filer un coup de chaud avec Baba Is You sur PC, appareils iOS et Android ou sur Nintendo Switch, bien installé à côté de votre cheminée/radiateur. Baba Make Level, le DLC dont nous parlions plus haut, débarquera gratuitement sur ces supports dès le 17 novembre. Sinon, ce casque jaune ne vous rappelle rien ?