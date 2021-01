Les attentes jeux vidéo de la rédaction 2021, qui attend quoi ?

On n’y échappe pas. Chaque début d’année est synonyme de bilans, de tops et d’attentes dans les rédactions. 2020 vient de passer et 2021 débarque avec ses belles promesses pixélisées. Ainsi, en cette période charnière, on regarde en arrière, mais surtout en avant afin d’anticiper les futures sorties jeux vidéo. Mais à quoi va-t-on bien jouer cette année ? Qu’est-ce qu’on attend le plus ?

Naturellement, avec une équipe aussi variée et éclectique que la nôtre, il était impensable de ne pas vous proposer un article compilant toutes les attentes des rédacteurs de New Game Plus. L’objectif est de mettre en avant nos impatiences vis-à-vis de tel ou tel titre et de vous expliquer brièvement les raisons derrière. Tout le monde y va de sa petite histoire.

On vous souhaite une bonne année 2021, que celle-ci soit remplie de jeux vidéo (et des bons) !

Drakyng attend God of War Ragnarök (même s’il risque d’être reporté)

La nouvelle génération est passée, mais celle-ci a manifestement oublié de ramener un catalogue de jeux décent. Outre Demon’s Soul (un remake, on le rappelle) ou Spider-Man Miles Morales (un stand-alone, on le précise), la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S n’ont rien à proposer à l’heure actuelle. Alors oui, c’est plus beau, plus rapide et plus confort, mais dans le terme “jeux vidéo”, il y a le mot “jeux” quand même. Et cette triste situation n’est que le pâle reflet de notre industrie JV de plus en plus frénétique au point d’en oublier l’essentiel.

C’est pour cette raison que mes maigres attentes se tournent vers cette année 2021 avec en porte-étendard un certain God of War Ragnarök dont le peu d’informations commence à inquiéter. Le titre est prévu pour cette année, mais il y a fort à parier qu’un report sera annoncé d’ici quelques mois. Toujours est-il qu’à l’instant T, il s’agit de ma plus grosse attente en tant que joueur.

N1co attend 12 Minutes

Si les consoles désormais current-gen vont faire ronfler les moteurs à coup de milliards de triangles et de ray tracing, mes attentes pour l’année ne se portent pourtant pas sur un AAA. À l’origine une façon d’identifier le budget du projet, le Triple A est aujourd’hui quasiment un genre en soi, où se mêlent très souvent tiédeur et absence de prise de risque. Pour la radicalité d’un The Last of Us Part II, combien de Ghost of Tsushima, Watch Dogs Legion, ou Marvel Avengers… Certains, certes, plus réussis que d’autres, mais tous brillant par leur absence totale de proposition.

Alors mes espoirs pour 2021 reposent en partie sur 12 Minutes, premier jeu signé de l’artiste à qui on doit les environnements de The Witness, Luis Antonio. Thriller interactif, 12 Minutes nous plonge dans une boucle temporelle où un homme se retrouve au centre d’un cauchemar alors qu’un policier qui frappe à sa porte finira par le battre à mort (ou quand le jeu vidéo saisit l’époque…), pour que le héros se réveille 12 minutes plus tôt, et revive la scène… Il s’agira de grappiller à chaque fois des miettes d’informations pour sortir de ce loop infernal.

Si les promesses sont autant graphiques que narratives, c’est aussi le casting quatre étoiles qui aura fini de me rendre impatient, avec James Mc Avoy (Split), Daisy “Rey Skywalker” Ridley et la légende vivante Willem Dafoe, bien entendu dans le rôle du méchant !

Danceteria attend Final Fantasy XVI

Il y a finalement beaucoup de titres que j’attends avec impatience pour 2021, notamment sur la PlayStation 5, dont l’année devrait être bien chargée. Mais puisqu’il ne faut en retenir qu’un, c’est sur Final Fantasy XVI que s’est porté mon choix. Pour la licence en elle-même, qui me berce depuis que je suis tout jeune, mais surtout parce que pour cet épisode, Square Enix semble avoir fait de très bons choix de casting, avec notamment Naoki Yoshida au poste de producteur, l’homme derrière le succès phénoménal de Final Fantasy XIV.

En plus de cela, le lore qui nous a été dévoilé augure un scénario très solide, dont le côté sombre bien marqué n’est vraiment pas pour nous déplaire. Un titre dont on espère qu’il gardera 2021 en ligne de mire, et qui, si vous vous êtes éloigné de la licence depuis un moment, pourrait bien vous réconcilier avec cette dernière.

LD4K4 attend Monster Hunter Rise

Ce n’est nouveau pour personne. J’aime ma Nintendo Switch et j’aime en général les jeux first-party Nintendo. Si on avait la confirmation de l’arrivée de Metroid Prime 4 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, mon cœur aurait probablement penché pour ceux-ci. Cela aurait probablement aussi été le cas pour un éventuel Bayonetta 3 ou le Tales of Switch, projets annoncés il y a belle lurette et depuis restés sans nouvelle (ou presque…). Naturellement donc, en l’absence de réel concurrent (à part Bravely Default II), mon choix se porte sur Monster Hunter Rise.

Aaaah, Monster Hunter. Y a-t-il quelque chose de mieux que de détruire un écosystème pour développer sa puissance et faire du profit ? Non ? Pourtant, ça fait des siècles qu’on fait ça et tout se passe bien (*hum hum*)… Plus sérieusement, peu de séries peuvent se vanter d’exciter mon palpitant autant que celle-là ! Le frisson de la chasse, étudier et se faire battre, comprendre, s’équiper et recommencer. Chaque partie ressemble à un cahier de texte d’écolier, comme une liste de devoirs à faire afin d’atteindre de nouveaux sommets et recommencer. Pas loin de la définition de “corvées” et pourtant impossible de me lasser.

Et puisqu’on parle de nouveaux sommets, Monster Hunter Rise devrait en atteindre. Après la générosité de Generations Ultimate et ce passage providentiel sur consoles plus puissantes, Monster Hunter a assoupli son gameplay arthritique en éliminant une partie de ses mécaniques désuètes et s’apprête à accueillir avec Rise encore plus de possibilités en termes de combat et d’exploration. Hâte de découvrir les nouveaux monstres, hâte de découvrir les nouveaux environnements, hâte de découvrir les nouvelles possibilités et hâte de mettre mon Filoptère au boulot : bref, hâte de me plonger dans ce nouveau MH !

Riku attend Resident Evil VIII

Si on parle de jeux, je ne pense pas que les prochains God of War ou Final Fantasy XVI sortiront cette année, sinon ils seraient en bonne position pour être les jeux que j’attends le plus. Mais il y en a quelques autres qui me font les yeux doux comme Hogwarts Legacy, The Medium, Nier Replicant, Tales of Arise, Sons of the Forest ou encore The Calisto Protocol, Halo Infinite et S.T.A.L.K.E.R. 2 pour ne citer qu’eux. Mais si on m’oblige à n’en garder qu’un seul, ce qui est loin d’être évident et pertinent dans mon cas, Resident Evil VIII ou Village serait l’heureux élu.

Pourquoi ? Parce que la licence est chère à mon cœur et pèse lourd dans mon vécu de joueur, mais aussi parce que j’attends qu’il assume pleinement le tournant opéré avec Resident Evil VII. En ce sens, il se doit d’être plus ambitieux narrativement, mais aussi sur son gameplay, innovant plus sur ce dernier point. Il lui faut aussi être un poil plus long et créer une nouvelle mythologie, lancer réellement un nouvel arc dans le bordel narratif qu’est la saga.

La peur devra aussi être au rendez-vous alors que le cadre du village isolé au sommet d’une montagne en Europe de l’Est ne laisse présager que du bon, tout comme les nouvelles créatures que l’on a aperçues jusqu’ici. Ah, et Chris Redfield ? Espérons que ce ne soit pas un pétard mouillé et le voir en tant qu’antagoniste pourrait être un vrai parti pris qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais qui serait enfin une vraie prise de risque pour la licence.

Ah, et s’il vous plait annoncez un nouveau Silent Hill, merci par avance.

Luynan attend Harry Potter Hogwarts

Pour être franc, je n’ai pas vraiment d’attentes pour 2021 hormis peut-être le prochain jeu tiré de l’univers d’Harry Potter. Néanmoins, je suis réellement curieux de voir ce que Nintendo va proposer après une année 2020 très fade en termes de sorties (et ne me parlez pas d’Animal Crossing). Toujours au rang des curiosités, je suis assez impatient de voir les premières vraies versions next-gen des prochains jeux de football, après, encore une fois, une année 2020 dans le creux de la vague.

Medoc attend Monster Hunter Rise

Une année se termine et une nouvelle commence avec plein de belles promesses. Côté jeux vidéo, je ne souhaite qu’une seule chose, c’est qu’elle soit beaucoup plus riche que l’année précédente sur tous les supports. Le jeu que j’attends le plus est tout simplement Monster Hunter Rise. Bien sûr, il y en a plein d’autres, mais le jeu de Capcom reste au-dessus du lot.

Pourquoi ? La dernière entrée de la série, Monster Hunter World: Iceborne, est le jeu auquel j’ai le plus joué en 2020. Capcom et ses développeurs ont fait un excellent travail sur cet épisode. Il m’a offert plusieurs centaines d’heures de plaisir. Monster Hunter Rise semble lui emboîter le pas et il est déjà certain qu’il m’occupera une bonne partie de cette année. Je vous souhaite du bonheur et une bonne santé !

Pingelton attend (aussi) Harry Potter Hogwarts

Concernant les grosses sorties, c’est sans conteste Harry Potter Hogwarts Legacy que j’attends le plus. Tombé petit dans la potion Harry Potter, les livres, les films et bien sûr les jeux vidéo autour de la franchise m’ont accompagné toute mon enfance et adolescence (aux côtés de SW et LSDA). Mais bien plus qu’une adaptation d’une aventure du sorcier scarifié, on va enfin pouvoir forger notre aventure personnelle dans l’univers de JK Rowling. Avec ses visuels et son gameplay prometteurs, j’espère y trouver l’adaptation parfaite de l’univers d’Harry Potter en jeu vidéo, à l’instar de la saga Arkham pour Batman.

Pour le domaine de l’indépendant, j’ajouterai SABLE que j’attends depuis déjà un moment et espère voir en 2021. Avec l’exploration d’une planète désertique et d’une civilisation disparue, SABLE se trouve à la croisée des œuvres de Fumito Ueda, de Zelda, de Dune et bien sûr du travail de Jean « Moebius » Giraud pour la D.A. En somme, tout ce que j’aime.

IamLinkas attend Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West est ma plus grande attente pour 2021. Cette suite des aventures d’Aloy promet des mécaniques inédites de gameplay, de nouvelles machines à affronter et peut-être la réponse à plusieurs questions restées en suspens depuis la fin d’Horizon Zero Dawn. Ce premier opus fut une véritable claque vidéoludique pour ma part et il me tarde de pouvoir explorer l’ouest américain du futur, ainsi que ses fonds marins jonchés de trésors de notre époque.

Avec l’évolution des technologies et le début de la nouvelle génération de consoles, Horizon Forbidden West pourrait être bien plus riche en exploration et de nombreuses nouveautés pourraient être dévoilées par Guerrilla en attendant la date officielle de sa sortie. J’espère également que la narration sera à la hauteur du premier et que le jeu nous offrira plus de choix de scénarios afin de donner aux joueurs la possibilité d’avoir un plus grand impact sur le cours des aventures d’Aloy.

City attend que dalle

Pour 2021, personnellement, mes attentes se limitent à “que dalle”. Je ne suis pas vraiment un joueur qui rentre dans des cases, et qui attend beaucoup des annonces et divers salons ou vidéos qu’on peut nous fournir à la pelle. J’ai acheté Cyberpunk 2077 par amour de l’univers de ce jeu de rôle que j’ai longuement pratiqué plus jeune, mais à part ça, je suis plus un gamer qui vit au jour le jour, qui découvre un truc par hasard, surtout que je joue plus à de l’indé qu’à du gros jeu mainstream, donc les prévisions, ce n’est pas vraiment mon domaine.

On va dire que j’attends de voir ce que va donner la série Earth Defense Force avec les deux titres prévus pour 2021, mais à part ça, comme toujours, je pense découvrir la sortie de tel ou tel titre la veille de sa sortie, comme une princesse, sans avoir vraiment suivi le projet sur le long terme. Bon, amateur de beat’em up que je suis, certes, j’aimerais bien que le Paprium de la Mega Drive arrive sur des machines autres que celle-ci. Mais j’imagine que ça n’arrivera pas. En ce qui concerne les machines, justement, je ne suis toujours pas, comme d’habitude, passé à la new-gen day one, et je ne sais si cela se fera en 2021.

Donc, rien à dire sur ce plan non plus. Je vous souhaite néanmoins une bonne année vidéoludique et également hors JV !

Adam Stuplin attend Ratchet & Clank: Rift Apart

Si 2020 fut une année chargée en sorties attendues, 2021 n’a rien à lui envier. En effet, la nouvelle génération de consoles a encore tout à prouver au grand public, que ce soit en améliorations techniques de séries déjà bien connues telles que le prochain Ratchet & Clank, Rift Apart, un nouvel opus élargissant le lore du Lombax en explorant des réalités alternatives, ou bien en nous proposant de toutes nouvelles licences, comme le nerveux Deathloop nous promettant une version tueur à gage du principe d’un Jour sans fin. Sans oublier le retour de grandes licences remises au goût du jour, à la manière de Resident Evil Village qui nous promet de retrouver l’ambiance oppressante instaurée dans le dernier volet dans un univers plus proche du fantastique qu’à l’accoutumée.

En bref, si l’année passée nous avait permis de rattraper bon nombre de retards vidéoludiques, nul doute que 2021 sera de nouveau l’occasion de remplir nos étagères de titres prometteurs prêts à nous occuper durant cette nouvelle année et celles à venir…

Tetesoulo attend The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Pour 2021, je n’ai pas spécialement d’attentes. En effet, étant un rétro-gamer dans l’âme, tous les jeux que je souhaite sont déjà sortis. Mes achats de jeux vidéo se concrétisent rarement suite à une annonce faite dans un salon ou après le visionnage d’un trailer d’un futur AAA, mais plus au hasard et c’est bien pour ça que j’aime les jeux indés, notamment sur la Switch dont l’annonce est souvent faite peu avant leur sortie.

Cependant, toute règle a son exception. Pour moi, il s’agit de Zelda. Lors de l’annonce surprise de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, je venais tout juste de terminer pour la seconde fois Zelda: Breath of the Wild. Alors oui, si je devais attendre un jeu pour 2021, c’est bien Breath of The Wild 2, dans lequel j’aimerais en savoir davantage sur les cinq Prodiges. Ce nouvel opus accompagnera-t-il la sortie d’une Switch Pro ? D’ailleurs, si les consoles new-gen n’accueillent pas de jeu Zelda, il est très peu probable que je m’y intéresse en 2021. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021 et good game !