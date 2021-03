Atelier Ryza atteint le millions de jeux distribués pour ses deux épisodes

La série de jeux Atelier ne date pas d’hier, et pourtant, vous en entendez peut-être parler seulement depuis quelques semaines ou quelques mois. Il faut bien voir que si le premier jeu Atelier remonte à la fin des années 90, c’est seulement dernièrement avec l’arc scénaristique Atelier Ryza, que la série s’est vu gagner très nettement en popularité. Changement de direction artistique dans le chara-design, héroïne toujours aussi candide mais avec une touche ecchi en plus, gameplay plus dynamique et accessible, voilà des éléments qui sont à mettre en avant pour expliquer une telle progression des ventes avec Atelier Ryza.

Koei Tecmo s’en félicite même, annonçant pas moins de 1 million de jeux distribués à travers le monde, dont plus de la moitié revient au premier épisode. Quant au second, après un superbe démarrage en Asie et une sortie couronnée de succès début 2021 dans le reste du monde, il ne fait aucun doute qu’il terminera l’année à un niveau encore jamais atteint par un épisode de la série.

Pour fêter ce fameux million, Koei Tecmo nous a partagé une petite illustration du personnage de Ryza visiblement très heureuse, et dont les bénéfices des ventes devraient on l’espère, lui permettre d’acheter un nouveau short, car celui qu’elle porte commence à tailler un peu petit pour elle, vous ne trouvez pas ? Blague à part, vous allez pouvoir grâce au succès de la série, vous procurer à nouveau deux costumes, qu’il n’était jusqu’à présent plus possible de se procurer à l’unité. Le premier costume (Summer Adventure) sera mis à la vente, alors que le second (Divertimento Embrace) vous sera offert gratuitement. Mais quoi qu’il en soit, ces deux DLC seront disponibles à partir du 31 mars 2021, donc si vous êtes encore sur le jeu ou que vous comptiez vous l’offrir, ne manquez pas cette occasion de diversifier un peu votre garde-robe.

Enfin, disponible depuis le début de l’année Atelier Ryza 2 est donc toujours disponible sur PS4/PS5, Switch et PC, mais surtout, contrairement au premier opus, le second est quant à lui traduit en français !