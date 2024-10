Astro Bot – Le réalisateur évoque l’absence de Square Enix dans le jeu

Le 6 Septembre dernier est sorti Astro Bot, dernier titre first-party en date de PlayStation par la Team Asobi et suite d’Astro’s Playroom, un petit jeu installé d’office sur la PS5 faisant office de démo technique pour la DualSense.

Avec ce titre, Nicolas Doucet, le réalisateur du jeu, et son équipe n’ont pas simplement conçu un jeu de plateforme captivant mais un véritable carnaval de références aux univers PlayStation, de caméos et de clins d’œil aux titres ayant fait la renommé et l’Histoire des consoles de chez Sony. Toutefois, malgré la présence de nombreuses apparitions surprises, certaines absences ont pu surprendre certains joueurs (dont nous).

Astro aura fait retomber en enfance bon nombre de joueurs qui ont pris plaisir à sauver leurs héros Playstation préféré, de Crash Bandicoot à Horizon, en passant par Jak & Daxter et InFamous. Cependant, une star que dis-je, un monument de la PS1 est étonnamment absent du casting et il s’agit de Final Fantasy VII.

En effet Cloud Strife et toute sa clique (on te compte aussi dedans Sephiroth) n’ont pas répondu à l’appel, et c’est en s’adressant à nos confrère de chez Game File que le réalisateur évoque l’absence de Square Enix dans le projet.

« La plupart des partenaires ont levé la main et ont dit « absolument ». (…) Il est difficile de commenter ça [les raisons pour lesquelles Square Enix n’a pas été impliqué, NDLR]. Nous respectons vraiment le choix de chaque éditeur »

Un choix assez étrange venant de Square Enix puisque si l’on se souvient bien, la Buster Sword de Cloud est trouvable dans Astro’s Playroom, quatre ans avant Astro Bot. Alors pourquoi refuser toute mention de la saga, en particulier le septième épisode, pour célébrer les 30 ans de PlayStation ? C’eut été aussi l’occasion de rappeler la symbolique Final Fantasy VII pour Square Enix qui, on le rappelle, était le premier Final Fantasy publié en Europe, mais surtout le premier de la série sur PlayStation et en 3D grâce à la PlayStation 1.

Square Enix a surement d’excellentes raisons d’avoir refusé l’invitation de la Team Asobi, mais cela ne pourrait peut-être pas signifier une absence totale. Si vous vous souvenez bien, un State of Play a eu lieu le 24 septembre dernier où notre cher et tendre Astro a eu l’honneur d’ouvrir le bal des annonces avec celle d’une mise à jour gratuite rajoutant du contenu dont des nouveaux VIP Bots à sauver.

On a pu voir EVE de Stellar Blade, un Helldiver et si vous avez 10 à chaque œil vous avez même pu voir Sweet Tooth de Twisted Metal. Dans les crédits de fin, vous pourrez aussi voir apparaître Rayman, Beyond Good & Evil et même Assassin’s Creed, alors pourquoi pas des personnages sous licence Square Enix dans la prochaine mise à jour ? Réponse cet automne.