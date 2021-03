Astria Ascending – Du beau monde derrière un projet tout aussi beau

En ces temps de crise où de nombreuses nations sont en prise avec un ennemi invisible, une crise qui nous contraint à rester cloisonné chez nous, trouver de l’inspiration dans le quotidien n’est plus uniquement une question de divertissement mais bien de salut. L’an dernier, au plus fort de la crise, nous nous sommes vus offrir de nombreux moyens de nous dépayser en restant à la maison (Animal Crossing, Ghost of Tsushima, …) ou de se replonger dans des temps plus simples (FFVII Remake, …) pour notre plus grand bonheur. Et si jusqu’ici, l’année 2021 ressemble à la précédente, certains continuent de se débattre pour rassembler plutôt que de séparer. Aujourd’hui, on vous propose de découvrir Astria Ascending.

Quel beau projet que celui-ci et il cache de bien belles choses. En effet, derrière ce projet franco-canadien, nous retrouvons en fait un RPG classique qui implique des personnes à presque tous les coins du monde. Oui parce qu’en plus d’unir les forces de Dear Villagers (Donjon de Naheulbeuk : L’amulette du Désordre) et Artisan Studios (Super Neptunia RPG), on retrouvera également des grandes pontes de l’industrie tels que Kazushige Nojima au scénario (FFX et FFVII Remake), Hitoshi Sakamoto à la compo (Vagrant Story) ou même Akihiko Yoshida et son studio au design (Bravely Default, FF Tactics).

Vendu, déjà ? On se calme et on relativise, attendez au moins de jouer les bandes-annonces avant de vous lancer, après tout, des grands noms signent régulièrement des naufrages (Keiji Inafune avec Mighty No.9, Warner et le DCEU, la première version de Final Fantasy XIV…). Et effectivement, des trailers, il y en a 2 à découvrir, un mettant en scène le jeu directement et l’autre mettant à l’honneur une partie des stars derrière ce projet audacieux.

Comme le confirme son apparition au cours du ID@Xbox (une présentation de jeux indépendants qui apparaîtront notamment sur la machine de Microsoft), Astria Ascending est un jeu de rôle classique dans lequel 8 personnages s’uniront pour mener à bien une quête épique : sauver leur nation. Si on oubliera vite la nature “déjà-vu” de ce scénario, il sera prétexte à un voyage parsemé de décors en 2D sublimes et colorés mais aussi l’occasion de découvrir les craintes et les démons qui rongent nos personnages et les voir tisser des liens affectifs.

Enfin, impossible de ne pas être excité d’autant qu’il y a derrière ce petit projet un feeling qui nous rappelle Fantasian (un autre projet audacieux par un grand ponte du gaming japonais) et un parfum de revanche (puisque tout ce beau monde s’était déjà réuni sur un projet intitulé Zodiac: Orcanon’s Odyssey)… Espérons donc que cette fois-ci, tout se passe bien ! Astria Ascending est attendu sur quasiment tout les supports pour cette année.