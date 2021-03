Ashwalkers – Partez à la découverte d’un monde ravagé

Le Game Dev Direct, organisé par MIX les 13 et 14 mars, est un événement créé pour fournir aux développeurs indépendants un moyen de présenter leurs projets aux journalistes et personnes clés de l’industrie. Lors de cette opportunité, les Français du studio indépendant Nameless XIII et l’éditeur Dear Villagers (ScourgeBringer, Le Donjon de Naheulbeuk – L’Amulette du Désordre) ont dévoilé la date de sortie de leur futur jeu, intitulé Ashwalkers. Dans ce titre, les développeurs nous proposent de découvrir une simulation de survie dans laquelle vos choix définiront la suite de votre parcours parmi 34 fins possibles.

L’objectif principal de votre équipe, nommée The Section, est de trouver un refuge pour son peuple. C’est dans cette optique que vous partirez explorer un monde ravagé par une apocalypse volcanique. Si vous êtes allergique au sable, c’est un vaste désert qui vous attend avec ses mystères et ses dangers, un monde qui se veut sans règle ni jugement. Mélange d’expérience narrative et d’exploration avec des éléments de jeux de survie, le jeu vous poussera à avancer dans ce vaste désert hostile. Lors de certains événements, il vous faudra faire des choix moraux parmi les propositions de vos personnages.

“Nous souhaitions combiner ce sentiment d’explorer un monde très détaillé avec l’interactivité que proposent les jeux vidéo en créant un jeu dans lequel tous les choix ont une répercussion. Les retours des joueurs que nous avons reçus après la démo lors du dernier Steam Festival étaient très positifs, nous sommes donc très excités à l’idée d’ouvrir la totalité du monde d’Ashwalkers aux joueurs !”

Votre exploration sera entrecoupée de phases de campement durant lesquelles vous devrez gérer la faim et l’énergie de votre équipe afin d’éloigner folie et mort. Ce sera aussi l’occasion d’en découvrir plus sur chacun des membres qui la composent en les faisant interagir les uns avec les autres. Ainsi émergeront des relations plus intimes ou au contraire des tensions entre vos personnages aux caractères bien distincts.

Visuellement, le studio indépendant réussit, par le biais d’une direction artistique soignée, inspirée et en noir et blanc, à renforcer l’atmosphère menaçante qui nous entoure. À cela s’ajoute une musique immersive et inquiétante, point qui viendra une nouvelle fois appuyer l’ambiance inhospitalière du jeu.

Quant au scénario et les différents chemins qui vous attendent, nous retrouvons Hervé Bonin, ancien dirigeant de chez DONTNOD et co-créateur de Life is Strange, à la direction de Nameless XIII. En cela, nous pouvons nous attendre à une trame narrative et des retournements de situation de qualité.

Si vous êtes adepte de jeux de survie narratifs et intrigués par cet univers désertique post apocalyptique, Ashwalkers sera disponible sur Steam le 15 avril prochain.