Art of Rally vient faire crisser ses pneus sur Switch et Xbox

Vous êtes nostalgique des grands noms comme V-Rally, Sega Rally ou Colin McRae Dirt ? Vous avez poncé Horizon Chase Turbo dans tous les sens ? Art of Rally a été taillé pour vous.

Les indépendants canadiens de Funselektor (aussi heureux parents de Absolute Drift, sorti en 2015) ont révélé que leur dernier-né sortira sur Nintendo Switch dans le courant de l’été 2021, et arrivera également sur le Xbox Game Pass.

Porté par un accueil public très enthousiaste sur Steam avec plus de 2 000 avis “extrêmement positifs”, le titre est une expérience de conduite typée arcade inspirée des grands noms cités dans l’introduction de cet article. Grâce à une esthétique low-poly apportant une identité visuelle forte, et à une bande-son absolument FA.BU.LEU.SE que l’on doit à Vyacheslav Anatolevich Koristov (allez écouter ça ici sur-le-champ), Art of Rally est une grande réussite.

Le titre de Funselektor permet aux joueurs de parcourir pas moins de soixante circuits dans des environnements magnifiques modélisés, inspirés de pays comme la Finlande, l’Italie, la Norvège, le Japon et l’Allemagne. Vous aurez à votre disposition 61 voitures de rallye emblématiques des années 60 à 90, comme la Lancia Stratos, Lancia Delta, Peugeot 205 Turbo. Faute de licence officielle, les noms on été modifiées in-game, mais vous les reconnaîtrez au premier coup d’œil. Ajoutez à cela des défis quotidiens et hebdomadaires, et vous aurez une durée de vie colossale.

La version console d’Art of Rally embarquera la totalité des DLC précédemment publiés sur la version PC, ainsi que la mise à jour “Kenya”, dont la sortie est prévue en simultanée sur PC, Nintendo Switch et sur le Xbox Game Pass.

Cette mise à jour “Kenya” offrira :

Six nouvelles étapes au mont Kenya et au lac Victoria

Un niveau en mode “course libre” pour rouler en toute détente

Quatre nouvelles voitures

Deux nouvelles pistes musicales

Amateurs et amatrices de courses effrénées, préparez-vous à faire chauffer vos manettes, les moteurs vont vrombir cet été !