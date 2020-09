Art Of Rally met la gomme avec deux trailers et une date de sortie

Développé par les studios à qui nous devons l’excellent Absolute Drift, Funselektor Labs Inc, Art of Rally permettra aux joueurs de piloter des voitures de légende telles que des Alpine A110 (la Montaine), Mini Cooper (Meanie) ou encore Ford Escort RS1600 (Esky 1). Le but des développeurs étant de nous plonger dans l’âge d’or du rallye avec une direction artistique pour le moins surprenante.

Deux trailers sont donc disponibles actuellement, le premier montrant du gameplay afin de nous faire profiter un maximum des graphismes plutôt atypiques du jeu, le second nous présentant les voitures du groupe 2 (voir les exemples plus haut via liste non exhaustive).

Art of Rally n’aura pas de licence officielle et comme précisé plus haut les voitures seront renommées afin d’éviter divers soucis légaux. Il se jouera en vue de dessus avec des graphismes rappelant ceux de Lonely Mountains: Downhill. La physique du jeu devrait se rapprocher plus d’un Dirt 3 que d’un You Suck At Parking.

Les environnements serons très variés et les pilotes qui voudront prendre le volant de plus d’une cinquantaine de voitures des plus mythiques du rallye (1960-1980) ne seront pas en reste. Des terres boueuses de la Sardaigne en passant par les dédales de routes du Japon au tracé recouvert de neiges de la Finlande ou de la Norvège c’est vous qui choisirez et pas moins de 60 étapes seront disponible à travers ces différent pays (liste non exhaustive encore une fois) ce promet une bonne durée de vie.

Un jeu de rallye qui devrait donner du fil à retordre aux amateurs du genre tant l’appréciation de la vitesse est plus compliqué en vue de dessus. L’approche des virages rajoutera une difficulté supplémentaire afin de ne pas abîmer votre précieuse auto (tant pis pour les spectateurs, ils n’avaient pas qu’à rester aux bords de la route).

En somme un jeu bourré de qualités avec des graphismes sympathiques afin de ne pas se prendre trop au sérieux et de ne pas jeter son clavier par la fenêtre à la suite d’une course peu fructueuse.

Art Of Rally est prévu pour le 23 septembre 2020 sur PC. Et pour ce qui souhaiterait se lancer sur la piste, vous pouvez l’ajouter dès maintenant à votre liste d’envie sur Steam.