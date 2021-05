Apsulov: End of Gods – La terreur venue du Nord arrive sur consoles

Apsulov: End of Gods, développé et édité par Angry Demon Studio, n’est pas inconnu des joueurs PC adeptes de jeux d’horreur. En effet, le titre y a débuté sa carrière en août 2019 sur la plateforme Steam, et reçu, en son temps, un bon accueil de la communauté.

Deux ans plus tard, Apsulov: End of Gods prépare son arrivée pour cet été sur consoles de salon (new et old gen), profitant ainsi de la bonne forme du genre horreur, qui, en ce printemps 2021, semble se tailler un bon bout de gras. En plus des versions numériques, c’est Perp Games qui va se charger de l’édition physique sur le marché incluant la bande-son et un artbook à télécharger.

Ce titre de survival-horror propose un mélange de genres originaux, fusionnant science-fiction et mythologie nordique. Yggdrasil représente dans le folklore nordique l’arbre au centre des neuf Royaumes, dont Midgard. Celui-ci a été découvert et protégé dans un sanctuaire de béton et d’acier afin d’en percer les mystères et découvrir les secrets des autres mondes.

C’est en ce lieu que va débuter votre aventure. Vous y incarnerez une jeune femme qui, après la découverte d’un mystérieux artefact, va devoir survivre dans ce dédale où règne le chaos pour sauver Yggdrasil et ses royaumes de la destruction.

Doté d’un background et d’un lore issu de la mythologie nordique, Apsulov: End of Gods propose une expérience hybride. En effet, il se place habilement entre jeu d’horreur classique, qui mise notamment sur la vulnérabilité de son personnage et une progression en couloir, et science-fiction, où les inspirations sont diverses : Alien pour le cinéma et Dead Space pour le jeu vidéo, entre autres. Mais pour Rob Edwards, directeur général de Perp Games, il ne faut pas s’y méprendre :

“Ce n’est pas un jeu de maison hantée « typique ». Angry Demon Studio a créé un véritable jeu d’horreur imprégné de la mythologie nordique.”

Les joueurs qui s’y sont déjà confrontés rapportent que le jeu fonctionne plutôt bien durant les premières heures de jeu, et offre une atmosphère oppressante et horrifique à souhait, soutenue par une OST d’une qualité remarquable.

Il lui fut pourtant reproché une progression trop linéaire et des décors trop peu variés, installant une certaine redondance dans des mécaniques qui peinaient à se renouveler. De plus, le bestiaire restait très classique et un peu trop restreint.

Il n’en demeure pas moins que Apsulov: End of Gods, malgré quelques défauts, reste un jeu atypique qui offrira quelques heures de jeu plutôt réussies dans une ambiance unique aux amateurs de frissons et d’horreur. De plus, son prix plutôt correct de 19,90 € sur Steam reste attractif et justifié, au regard des critiques et des retours des joueurs. La date précise de sortie sur consoles n’est, à ce jour, pas connue, mais encore un peu de patience, le frisson du Grand Nord sera le bienvenu cet été.