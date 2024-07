Phantom Brave: The Lost Hero – SOS Fantômes à la sauce NiS

Avant d’être l’éditeur et le développeur que l’on connait aujourd’hui, avec notamment sa série emblématique Disgaea, Nippon Ichi Software proposait déjà au début des années 2000 à un public d’amateurs éclairés quelques Tactical-RPG qui ont su apporter un vent de fraicheur à un genre, aujourd’hui encore, assez conservateur. En France, c’est surtout à partir de 2002, avec La Pucelle: Tactics, puis Disgaea l’année suivante que l’entreprise a commencé à se faire connaitre.

Proposant à un rythme effréné sa vision du T-RPG, avec pêle-mêle du Makai Kingdom, du Rhapsody ou du Soul Nomad entre autres, c’est tout un pan de l’histoire du genre que l’on doit au développeur japonais. Une histoire que celui-ci remet régulièrement au goût du jour avec notamment ses compilations Prinny Presents dont le premier volume inclus un certain Phantom Brave dont une suite inatendue, Phantom Brave: The Lost Hero vient d’être annoncée.

Découvert lors du dernier Nintendo Direct, Phantom Brave: The Lost Hero sera, évidemment, un T-RPG qui nous amènera à suivre les aventures de Marona, déjà protagoniste principale du premier opus, une jeune fille capable de communiquer avec les Phantoms. Elle est une Chroma, une sorte d’exorciste, qui parcoure le monde afin d’aider son prochain en utilisant ses capacités extrasensorielles.

Ainsi, et comme par hasard (la magie vidéoludique faisant bien les choses), la jeune héroïne se fera attaquer durant son voyage sur les flots par un navire fantôme. Une attaque qui la conduira à partir à la recherche de l’équipage pirate légendaire en compagnie d’Ash, son garde du corps fantomatique, et d’Abricot, fille du capitaine dudit équipage. Après avoir recruté divers esprits, Marona pourra alors les matérialiser en les fusionnant, en quelque sorte, avec des objets, gadget, voire même elle-même afin de combattre dans des joutes stratégiques les adversaires dressés sur sa route, ce que le jeu appelle le combinage.

Tout le système de Phantom Brave: The Lost Hero reposera sur notre capacité à combiner astucieusement les différentes recrues et nombreux éléments à disposition, via le « gadgétocombinages » ou le « fantocombinages » par exemple. Des perspectives qui ouvrent, une nouvelle fois avec Nippon Ichi Shoftware, en grand les portes de la personnalisation à l’extrême de nos unités de combat.

Nous aurons d’ailleurs aussi la possibilité de créer, afin de nous préparer au mieux vaincre les rejetons burlesques du capitaine Barbossa, une compagnie hétéroclite à partir des cinquante-et-un modèles d’unité à disposition, que l’on pourra là encore renforcer grâce aux nombreux équipements, objets et défis à remplir via la complétion de donjons aléatoires. Si vous êtes un habitué de la série des Disgaea, vous ne devriez pas être beaucoup perdus.

Les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, Phantom Brave: The Lost Hero bénéficiera d’une localisation dans la langue de Philippe Etchebest et proposera un doublage en japonais ou en anglais. En bref, on va bien manger. Il faudra toutefois attendre encore un peu pour nous régaler puisque le titre, prévu pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5 et PC via Steam ne sera pas disponible avant 2025, sans plus de précision pour le moment.