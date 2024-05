Nintendo World Championships: NES Edition – Une cartouche de plus pour Nintendo

Discret depuis quelques mois, Nintendo fourbi ses armes en vue de sa prochaine génération de console, laquelle devrait être annoncée d’ici mars 2025 si on en croit Shuntaro Furukawa, président de la firme, ainsi que pour le Nintendo Direct annoncé pour le mois prochain et qui devrait lever le voile sur certaines des dernières cartouches de la console hybride. Mais avant cet événement, la firme de Kyoto a ravivé notre nostalgie de gosse des années 90 en présentant, en catimini, Nintendo World Championships: NES Edition.

Durant ces années-là, Nintendo organisait une sorte de championnat du monde (enfin, le monde des États-Unis) où les compétiteurs devaient marquer le plus de point possible sur trois jeux NES (Super Mario Bros., Rad Racer et Tetris) dans un laps de temps déterminé. Plus récemment, en 2015 puis 2017, Nintendo a reproduit l’expérience, toujours aux États-Unis, avec notamment un certain Shigeru Miyamoto pour remettre leurs récompenses aux vainqueurs.

Ainsi, Nintendo entend faire renaître sous une nouvelle forme l’esprit de cette compétition via un « nouveau » jeu au titre évocateur donc, Nintendo World Championships: NES Edition. Un peu à la manière d’un Wario Ware, il consistera à nous challenger sur quelques 150 défis courts et chronométrés répartis sur treize jeux NES différents.

Avant de se faire de fausses idées, et c’est sans doute un point dommageable, il n’est pas question là de disposer de jeux complets mais bien uniquement de défis sur certaines portions de ces jeux. Rien de bien grave, toutefois, tous ces titres étant effectivement disponibles via l’abonnement Nintendo Switch Online. Sont d’ailleurs concernés :

Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Seront au programme en plus d’un mode de jeu solo les classiques défis quotidien, avec classement à l’arrivée, ainsi qu’un mode « Fête » permettant à huit joueurs de s’affronter en local. Prévu en dématérialisé pour le 18 juillet prochain pour un tarif de 29,99 euros, Nintendo World Championships: NES Edition sera aussi commercialisé dans une édition collector vendue à 59,99 euros, laquelle devrait être prochainement disponible à la précommande sur le site officiel du constructeur.

Ce coffret contient le jeu en édition physique, treize cartes illustrées, cinq pins et une reproduction du Game Pack doré (une cartouche NES honorifique offerte en récompense au championnat de l’époque). Pour avoir l’opportunité de commander cette édition limitée, il conviendra de s’inscrire sur ce site au préalable et d’attendre de recevoir l’invitation idoine par mail. À noter que l’édition nipponne de ce coffret contiendra à la place de la cartouche une paire de Joy-con aux couleurs de la Famicom.

Cette annonce de Nintendo World Championships: NES Edition reste une très chouette surprise qui nous rappelle les excellentes heures passées sur les deux épisodes méconnus de NES Remix, parus sur WiiU, et représente un prétexte tout trouvé pour nous replonger avec nostalgie dans certains de nos premiers émois vidéoludiques. Quant à vous, vous serez de la partie ?