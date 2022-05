GreedFall 2: The Dying World – Un préquel pour le RPG de Spiders

Sans être un chef-d’œuvre, GreedFall avait su dès sa sortie en 2019 trouver son public grâce notamment à ses qualités d’écriture et son univers particulièrement bien travaillé. Ressorti l’an dernier sur nos consoles next-gen, ses ventes culminent à présent à deux millions d’unités comme nous le confirme son éditeur NACON. Un très beau succès pour le studio français Spiders à l’origine du projet et actuellement au travail sur Steelrising, son Souls-like dans une France dystopique.

C’est donc sans grande surprise qu’est annoncé aujourd’hui GreedFall 2: The Dying World prévu pour arriver en 2024 sur consoles et PC. C’est d’ailleurs non sans enthousiasme que Jehanne Rousseau, fondatrice et dirigeante de Spider, déclare :

Tandis que nous travaillions sur Steelrising, l’amour de l’univers de GreedFall ne nous a jamais quittés, et c’est avec un immense plaisir que nous y revenons. Dans ce nouvel opus, les joueurs découvriront le vieux continent aux paysages plus variés et plus vastes. Ils y rencontreront de nouveaux compagnons et de nouvelles factions, et j’espère qu’ils y vivront des aventures mémorables.

Ce nouveau titre prendra la forme d’un préquel aux événements du premier volet, trois ans avant que les péripéties de De Sardet ne débutent. Cette fois, nous devrons aider un natif de Teer Fradee, emmené de force sur la terre des colons, Gacane, à recouvrer sa liberté et à s’extirper de son destin peu enviable. Il faudra alors user de diplomatie, de ruse, mais aussi parfois de force pour atteindre ce but et éventuellement sauver l’avenir de sa terre natale et du continent des ambitions démesurées de conquêtes d’un homme.

Dans les faits, GreedFall 2: The Dying World prendra à nouveau la forme d’un RPG faisant la part belle aux choix et à la narration dans un univers qui a fait la force du premier épisode. Du côté du gameplay, on nous promet de nouveaux systèmes rendant les affrontements plus tactiques, sans plus de précisions pour le moment.

Il reste encore plusieurs années de gestation pour ce futur bébé de Spiders et nous aurons donc de nombreuses occasions d’encore observer son évolution. En attendant, on peut se délecter de ce premier trailer qui atteint l’objectif de nous donner envie de nous plonger dans cet univers sans attendre.