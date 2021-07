Steelrising – Gameplay, date de sortie, le studio Spiders nous en dit plus

En juillet 2020, le studio français Spiders nous présentait son nouveau projet, Steelrising, et c’est avec un trailer assez court qu’il attisait notre curiosité. Si l’on s’en tient à ce dernier, voici ce que nous apprenons :

L’action prend place dans un Paris en pleine Révolution Française.

Des automates seront de la partie.

Pas grand-chose donc à nous mettre sous la dent, mais suffisamment pour nous intriguer. En creusant un peu, il s’avère que nous allons incarner Aegis, un automate de forme féminine, mandaté par la Reine Marie-Antoinette afin de contrer l’armée d’automates du Roi Louis XVI qui terrorise et réprime le peuple. La belle uchronie que voilà !

Lors d’une interview, Jehanne Rousseau, cofondatrice et présidente de Spiders, nous apportait également quelques précisions : Steelrising sera apparemment plus porté sur l’action que les précédentes créations du studio, à la manière d’un Souls-like, et c’est avec une automate aux armes incluses dans son corps (plus de sept annoncées, qui auront chacune leurs spécificités, bien évidemment) que nous explorerons un Paris de la fin d’un XVIIIe siècle dystopique.

J. Rousseau nous assure aussi une certaine fluidité de gameplay, en particulier dans les combats :

Quand on se déplace dans les rues parisiennes, on ne se contente pas de courir au sol et puis effectivement d’enchainer les combats. On a vraiment eu envie d’exploiter d’autres types de mouvements, de pouvoir grimper sur un balcon, découvrir un petit passage secret à un endroit… Qu’il n’y ait finalement pas vraiment de rupture comme dans beaucoup de jeux où on explore, et puis “ah un combat!” et c’est comme si d’un coup, on changeait complètement de mode de jeu.

Lors de la Nacon Connect qui a eu lieu il y a quelques jours, Spiders dévoile une nouvelle bande-annonce mettant en avant l’univers et les combats de leur titre. Si l’on fait un tour du côté de la direction artistique, nul doute que celle-ci a du charme et connaissant le studio, ce n’est probablement pas là-dessus qu’il nous faut nous inquiéter. Les images révélées nous montre donc un Paris du XVIIIe siècle avec des bâtiments sublimes et une architecture bien pensée ; nous aurons la possibilité de voir des monuments emblématiques, qui n’existent plus aujourd’hui comme le Grand Chatelet ou encore la Tour du Temple, reproduits à l’identique, mais dans lesquels on reconnaît la petite touche du studio.

À travers les quelques concepts art disponibles, on décèle l’influence du christianisme à travers le Cardinal qui, en guise de main droite, possède ce qui ressemble à la crosse épiscopale, et dans la main gauche une probable Bible enchaînée. Les Geôliers, quant à eux, possèdent des encensoirs par exemple. Une vraie recherche a été effectuée pour le design de nos ennemis, car la déchristianisation est liée à la Révolution dans l’histoire de France.

À première vue, les affrontements apparaissent en effet comme étant plus nerveux, plus percutants et violents, en témoignent les quelques enchainements avec acrobaties et combos. Les premières images de gameplay semblent donc prometteuses, mais ne nous permettent pas de nous faire une idée précise de ce qui nous attend. D’autant que Spiders a déjà eu un peu trop d’ambitions par le passé sans forcément avoir le budget nécessaire, ce qui donnait des AA avec un univers plutôt sympa et de bonnes idées ponctuées de défauts.

Il ne nous reste plus qu’à attendre gentiment la sortie de Steelrising qui est prévue pour juin 2022 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. N’hésitez pas à partager avec nous votre ressenti concernant ce trailer et à nous dire ce que vous attendez du jeu ; parlez-nous aussi de votre rapport aux uchronies de ce genre, qui ne passent pas toujours auprès des amateurs d’Histoire, mais qui savent trouver leur public, à commencer par votre rédactrice.