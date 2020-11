GreedFall va continuer à s’élever

Plus d’un an après sa sortie, le 19 septembre 2019, voici que le rpg made in France GreedFall refait parler de lui. Rappelez vous, bien que ne possédant pas le budget d’un AAA, le RPG développé par le studio Spiders avait su séduire les amateurs du genre en proposant un univers fantastique bercé dans la période de la Renaissance et de la colonisation des Amériques.

Souffrant de quelques lacunes sur le plan technique, GreedFall se rattrapait sur son gameplay en laissant aux joueurs une véritable possibilité de personnalisation de leur aventure. Pour en apprendre plus sur GreedFall, on vous invite à consulter notre test du jeu.

Depuis le déploiement d’une mise à jour venue régler quelques bugs, on était resté sans nouvelle du titre. Et ce jusqu’à hier soir, où Focus Home Interactive, l’éditeur du jeu, a annoncé du neuf. GreedFall ayant été un véritable succès auprès des critiques et du public (avec plus d’un million d’exemplaires écoulés), Focus Home Interactive s’est associé avec la compagnie NACON, que l’on connait plus pour ses manettes de jeu, afin enrichir le jeu de nouveau contenu, en plus de le sortir sur Playstation 5 et Xbox Series X.

Ainsi donc, un accord fut passé entre les deux sociétés, stipulant que Focus Home Interactive sera en charge à la fois de l’édition des versions PlayStation 5 et Xbox Series S/X de GreedFall, mais également de l’édition des contenus additionnels et expansions à venir. La marque GreedFall quant à elle, est intégrée au portefeuille de la société NACON.

GreedFall va donc pouvoir continuer de s’élever en enrichissant son univers. Hélas, il n’existe à ce jour aucune informations concernant une expansion ou tout autre contenu additionnel. Il faudra donc être patient avant de pouvoir retourner explorer les terres sauvages de Teer Fradee.