Albion Online – Prenez les armes pour la prochaine mise à jour

Sandbox Interactive vient d’annoncer la date du prochain ajout de contenu majeur pour son mmorpg sandbox. Albion Online viendra s’enrichir d’une mise à jour nommée “Appel aux Armes” le 17 mars 2021. Le cœur de cette mise à jour repose sur la refonte complète de la Guerre de Faction. Les objectifs clés sont de pouvoir rendre ce système plus accessible et inclusif pour l’ensemble des joueurs du Continent Royal. Pour ce faire, la Guerre de Factions n’est désormais létale que dans les zones rouges.

Ainsi, les nouveaux joueurs peuvent utiliser cette fonctionnalité dans les zones jaunes et bleues sans perdre leur équipement. Cependant, la quantité de zones rouges augmente et le gain de points de faction dans ces zones y sera plus élevé, permettant aux joueurs de recevoir des récompenses propres à leur avancée.

Cette refonte a aussi pour but l’implication des joueurs dans une faction avec un système de loyauté. Ils seront récompensés via des rangs de faction mis à jour et l’ajout de campagnes mensuelles offrant des récompenses. À noter qu’une sixième faction fait son apparition lors de cette mise à jour : Caerleon.

Le dernier objectif est de créer des batailles à grande échelle. Désormais, il est possible de conquérir des régions de la carte en prenant le contrôle des avant-postes qui les composent. Ainsi apparaitront des lignes de front où viendront s’affronter régulièrement les joueurs.

La Guerre de Faction n’est pas la seule nouveauté, les Hellgates se voient retravaillées. Celles ci n’apparaissent plus à des endroits fixes sur la carte. De nouveaux ennemis viennent améliorer l’expérience PVE et, en cas d’invasion de joueurs, un système de lave montante vous obligera à croiser le fer.

Un système d’infamie de Hellgate augmentera vos récompenses en fonction du nombre de monstres et de joueurs que vous réussirez à vaincre. Une fois que vous l’aurez emporté sur une Hellgate, votre équipe aura la possibilité de poursuivre vers une seconde et d’en enchaîner plusieurs.

Enfin, des améliorations des fonctionnalités et graphiques viendront s’ajouter, ainsi qu’un ajustement du système de file d’attente dynamique, des équilibrages de combats ou encore l’animation de la végétation du jeu. Si vous souhaitez prendre les armes et vous affronter sur les champs de bataille pour dominer votre territoire, sachez que Albion Online est gratuit et qu’il vous est possible de l’obtenir via le site promotionnel du jeu ou via Steam.