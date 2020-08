Aggretsuko s’en vient hurler sa hargne, mais de façon très commune (hélas)

Si vous êtes adepte d’animation japonaise façon kawaii, vous avez probablement fait un détour par les bureaux surpeuplés d’Aggretsuko, la série Netflix qui recevra dans quelques jours (le 27 août, en théorie) le lancement de sa troisième saison. Avant d’évoquer le jeu qui nous concerne ici, Aggretsuko: The Short-Timer Strikes Back de son nom complet, attardons-nous un peu sur la série en elle-même histoire de la présenter aux profanes.

Elle met en scène une ribambelle d’animaux anthropomorphiques (donc, d’apparence humaine et dotés notamment de la parole) au sein d’une grosse société japonaise. Elle se concentre en particulier sur Retsuko, une mignonne femelle panda roux qui évacue sa frustration quotidienne en allant hurler des chansons metal dans un karaoké chaque soir (d’où le titre, condensé de “aggressive Retsuko”).

Car en dépit de sa mignonnerie visuelle et de son humour constant, Aggretsuko (dont les personnages ont, soit dit en passant, été imaginés par les concepteurs de Hello Kitty et autres figures bien reconnaissables du même genre) aborde des thématiques parfois graves et pesantes, telles que la condition des “petites mains” au Japon dans les grandes entreprises, le harcèlement au travail, la misogynie ou encore la dépression liée au climat dans la sphère du travail.

Maintenant que les présentations sont faites et que vous avez désormais envie d’aller voir de quoi il retourne par vous-même, intéressons-nous au jeu dédié qui vient à peine de sortir. Lorsque l’on regarde la série, on s’imagine mal comment elle pourrait être retranscrite en jeu vidéo, et pourtant, ben… le voilà disponible sur vos appareils Android et iOS, et ce gratuitement.

Hélas, pourrions-nous dire, il risque d’être noyé dans la masse tant les plateformes mobiles accueillent une foultitude de jeux du même style, à savoir : du match-3 (où il s’agit d’aligner 3 ou plus cases du même motif) et de la gestion (Retsuko étant chargée de décorer les nouveaux locaux de son entreprise, à son grand dam).

Donc, la seule raison de choisir ce titre plutôt qu’une de ses photocopies multiples réside dans le fait, comme souvent, que vous connaissiez ou non la série, et souhaitiez dans le premier cas en retrouver les personnages smartphone en main, dans le tram ou sur le Grand Trône de Céramique.

Petit plus quand même par rapport à la concurrence : Aggretsuko (le jeu) vous permet de débloquer la centaine d’épisodes d’une minute et quelques de l’anime web qui a donné naissance à la série Netflix, à l’origine ; et ce, sous-titré en anglais. Donc si vous êtes adepte du panda roux énervé, foncez, c’est gratuit et donc pas cher.