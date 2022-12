After Us – Gaïa sauvera le monde au printemps 2023

La cérémonie des Game Awards 2022 a permis à de nombreux développeurs d’êtres récompensés pour leur travail, mais elle a également été l’occasion de découvrir de prochaines productions pour 2023. C’est pourquoi les équipes de l’indépendant espagnol Piccolo Studio, à l’origine d’Arise: A Simple Story, ont décidé de s’associer à Private Division, les papas du célèbre The Outer Worlds, pour développer leur prochain jeu intitulé After Us.

Mais alors After Us, qu’est-ce que c’est ? Le jeu promet de nous emmener dans un monde post-humanité dans lequel le temps semble avoir figé toute chose. On nous propose alors de découvrir les conséquences d’une société dite sans limite dans la peau d’une jeune fille nommée Gaïa, référence à la déesse grecque. Nous aurons pour mission de faire renaître un monde disparu en restaurant la vie humaine et animale.

Dans le monde d’After Us, mot pour mot « Après Nous », tout semble avoir été figé, la Terre est en proie à un désordre sans pareil auquel il faudra bien évidemment remédier. Pour l’heure, rien n’a été précisé concernant la cause de cette catastrophe à l’échelle planétaire, si ce n’est le résultat d’une société dystopique qui a couru à sa perte.

En tant que déesse de la terre, Gaïa sera dotée de pouvoirs spectaculaires lui permettant de faire revenir à la vie les âmes défuntes, en particulier les animaux. Reste à voir comment nous pourrons sauver les humains. Et puisque la jeune fille n’est autre que l’incarnation de la vie, elle aura également la possibilité de faire pousser la végétation et dévoiler de nouveaux chemins à emprunter.

Et parce qu’un monde qui s’est effondré dans le silence ne suffit pas, les forces du mal n’hésiteront pas un seul instant à se jeter sur notre protagoniste lors de sa quête pour la restauration du monde. En effet, le trailer nous dévoile quelques séquences de gameplay croustillantes qu’on ne manque pas de visionner avec attention. C’est ainsi que l’on peut voir Gaïa déployer ses pouvoirs, sauter ou esquiver des projectiles. On nous promet des combats sans merci, où notre personnage se retrouvera plusieurs fois aux prises avec des hordes d’entités surnaturelles, seuls résidants encore vivants de cet univers effrayant.

Mais c’est dans un univers dévoré par les âges que réside une certaine poésie. Malgré son apparence disparate et dystopique, il n’en reste pas moins que cette défunte civilisation paraît colorée et pleine d’espoir. En tout cas, cela ne présage que du bon pour cette nouvelle aventure. Michael Worosz, directeur chez Private Division, nous dit même :

» After Us mélange magnifiquement un monde abstrait artistique, un gameplay prenant et une narration poignante qui saura parler à tous pour obtenir une expérience inoubliable que nous sommes très fiers d’éditer chez Private Division. «

En bref, nous sommes impatients de découvrir jusqu’où cette histoire prometteuse parviendra à nous emmener. Gaïa viendra sauver le monde au printemps 2023 sur PS5, Xbox Series X/S et PC.