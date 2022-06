A Plague Tale: Requiem a désormais une date de sortie

Après s’être rappelé à notre bon souvenir lors du dernier Xbox & Bethesda Games Showcase, A Plague Tale: Requiem avait donné rendez-vous aux joueurs ce jeudi 23 juin afin de lever le voile sur sa date de sortie. S’il ne fait pas partie des titres les plus attendus, le succès du premier épisode a de quoi justifier que l’on guette cette suite avec impatience. Le jeu est toujours prévu pour 2022, et nous savons enfin quand exactement… Et ce n’est pas si loin.

Cette présentation du jeu aura été l’occasion de s’abreuver d’une nouvelle séquence de gameplay mettant en scène Amicia et Hugo dans des séquences d’action et d’infiltration. Le jeu semble techniquement à la hauteur, même si certaines animations faciales auraient besoin d’un petit coup de polish bien mérité. Amicia est bien plus violente que dans le premier jeu, n’hésitant pas à poignarder les gardes en les prenant par surprise.

L’ambiance semble, comme dans le premier jeu, particulièrement réussie. Le premier opus avait pour lui une mise en scène travaillée au service d’une histoire accrocheuse, et ce A Plague Tale: Requiem devrait marcher dans les pas de son aîné. Même si le scénario reste encore un peu brumeux, il y a fort à parier que les rats ainsi que les pouvoirs d’un certain personnage seront liés au récit que l’on voudra nous conter.

En plus de nous faire découvrir du nouveau gameplay, la présentation aura ravi les fans d’éditions collector en faisant le point sur celle du jeu. Elle comportera : le jeu, une boîte collector, un vinyle, trois lithographies, la broche d’Hugo en métal ainsi qu’une statuette d’Hugo et Amicia faite en résine d’une hauteur de 21cm. De quoi faire plaisir aux collectionneurs, tout en sachant que cette dernière est une exclusivité du store Focus Entertainment. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Il ne nous reste donc plus qu’à attendre fébrilement les prochaines aventures d’Amicia et Hugo, calées à la suite de cette présentation au 18 octobre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Même si les images donnent envie, il reste visiblement quelques corrections à effectuer ici et là. Nul doute qu’Asobo Studio prendra le temps nécessaire d’ici la sortie pour offrir la meilleure suite possible à l’un de ses titres phare.