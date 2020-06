Les 5 jeux aux développements les plus chers de la génération

Aujourd’hui, il est monnaie courante de voir des budgets de 50 millions pour le développement d’un jeu. Toutefois, il arrive maintenant, et de plus en plus fréquemment, d’avoir des titres qui auront coûté deux à trois fois plus. Un montant qui s’explique par un besoin en ressources humaines de plus en plus gourmand, à cause notamment de la qualité graphique attendue de la part de joueurs aux exigences esthétiques fortes. En plus des coûts de production, il faut aussi ajouter ceux de la commercialisation, incluant la com’, le marketing, mais aussi l’ensemble des éléments physiques permettant la mise en rayon d’un jeu. Et on regarde tout ça ensemble dans ces 5 jeux qui auront coûté le plus cher de cette génération.

5 – Mass Effect Andromeda

On attaque ce 5 jeux les plus chers de la gen’ avec le dernier jeu de la saga culte de BioWare. Avec un coût d’apparence peu élevé (75 millions de dollars) le jeu arrive in extremis à se faire une place dans le classement. Toutefois, le jeu y aura laissé des plumes, car en dépit d’un investissement important, le jeu aura été un échec critique et surtout commercial.

4 – The Witcher 3: Wild Hunt

Geralt de Riv s’est illustré dans un des meilleurs jeux vidéo de sa génération, mais aussi un les plus chers : environ 80 millions de dollars. Un chiffre plus qu’acceptable pour l’un des cartons les plus importants de ces dernières années, qui aura su apporter une narration pleine de maturité et la preuve que l’on peut faire des quêtes secondaires de grand intérêt.

3 – Shadow of the Tomb Raider

Plus de 100 millions de dollars pour le troisième et dernier volet du reboot des aventures de Lara Croft. Un coût qui, soit dit en passant, n’était pas si loin de celui de 2013. Le bond effectué par la franchise vers une approche AAA n’aura pas été de tout repos pour un portefeuille qui n’en demandait pas tant. Toutefois pas de panique, le succès a été au rendez-vous !

2 – Star Citizen

Bon, OK, là on triche un peu. Le jeu est une véritable pompe à fric, et ce depuis plusieurs années. Toutefois, le soft étant toujours en développement, nous pouvons l’inclure dans ce top. Et accrochez-vous, parce qu’on avoisine les 250 millions de dollars. Un montant qui ferait passer les Balkany pour Oliver Twist, mais qui risque d’être payant le jour où le jeu sortira enfin.

1 – Red Dead Redemption 2

Le travail ambitieux de Rockstar North est, comme vous pouvez l’imaginer, sujet à du claquage d’oseille en masse. Réaliser des testicules de chevaux thermosensibles a un coût, et ce coût, c’est 600 millions de dollars (tout inclus), soit 6 fois plus que le premier opus. Un montant assez impressionnant qui hisse ce jeu au top du classement des jeux les plus chers de la gen’ actuelle.

Cette génération aura été témoin de l’écart qui se creuse de plus en plus entre les budgets des super-productions et celles plus modestes des autres studios. Toutefois, et le marché du jeu vidéo indé nous le prouve, les deniers ne sont pas toujours la garantie d’un titre réussi.