[CODEX] Zonage des consoles – Ma console parle-t-elle japonais ?

Voilà une question que l’on se posait souvent, que les joueurs d’antan se posaient souvent, et que les possesseurs de Dsi et 3DS se posent encore : ma console est-elle zonée ? Puis-je jouer avec des jeux japonais ou américains ? Pour répondre à cette question aux allures de voyage dans le temps, il est important de comprendre ce qu’est le zonage et en quoi il consiste. Sachez tout d’abord que le zonage existe aussi pour les DVD et Blu-ray, il consiste en un découpage du monde en zones ou régions.

Nous n’allons pas trop rentrer dans la technique, mais pour faire simple, le monde se divise en deux catégories, ceux qui sont en NTSC (National Television System Comitee) et ceux qui sont en PAL (Phase Alterning Line). La zone NTSC regroupe l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que le Japon, quant à la zone PAL il s’agit de l’Europe et du reste du monde. Bien sûr, ce découpage est très grosse maille et nous ne prenons pas en compte de la norme Secam qui n’existe plus en France. Le NTSC nécessite une télévision qui tourne à 60 Hz (hertz) tandis que le PAL une télévision qui tourne à 50 Hz (hertz).

À la fin des années 90, on retrouvait cette même appellation NTSC et PAL dans le monde du jeu vidéo ce qui permettait de définir l’origine du titre. Les jeux NTSC ne fonctionnaient pas sur des consoles de la région PAL et inversement les jeux PAL ne fonctionnaient pas sur les consoles de la région NTSC.

Avec le temps, la situation a évolué et certains jeux Xbox et Xbox 360 sont programmés sans contrainte de zone, Microsoft avait pour politique de laisser les éditeurs décider ou non de mettre en place le blocage régional, Sony en a fait de même à partir de la PSP. En ce qui concerne Nintendo, la majorité de ses consoles de salon ont des blocages régionaux soit au niveau du BIOS, soit via une différence physique (cartouche ou console différente qui dans un cas comme dans l’autre empêchaient d’insérer la cartouche d’une autre région).

Il existe bien évidement plusieurs façon de contourner le zonage notamment pour les consoles rétro :

Installer une puce ou modifier celle existante qui bloque la lecture des jeux étrangers.

Utiliser un adaptateur pour les jeux avec cartouche comme par exemple l’Universal Adaptator AD-29 pour la Super Nintendo.

Utiliser un freeloader, des CD permettant de contourner la signature de la console lui faisant croire qu’on lance un jeu de la même région.

À l’exception de la Nintendo Dsi et de la 3DS, les consoles Xbox One, PlayStation 4, Switch et celles de nouvelles génération ne sont plus zonées. Le seul blocage que vous pourrez avoir aujourd’hui est la barrière de la langue.