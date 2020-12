Yu-Gi-Oh! Rush Duel – Annoncé sur Switch

Que les amateurs de TCG/OCG et de Yu-Gi-Oh! se réjouissent ! Konami vient d’annoncer à la Jump Festa 2021 ayant eu lieu ce week-end à Tokyo en ligne (crise sanitaire oblige), qu’un nouveau titre de la célèbre franchise aux cartes intitulée Yu-Gi-Oh! Rush Duel était en cours de développement. Ce nouvel épisode sera lancé sur Nintendo Switch et inclura les personnages de l’anime Yu-Gi-Oh! Sevens.

L’anime Yu-Gi-Oh! Sevens apparaît pour la première fois sur TV Tokyo le 4 avril 2020, le 5ème épisode sera diffusé le 2 mai, mais un jour plutôt, le 1er mai à la suite de la crise sanitaire lié au COVID-19, le site officiel de l’anime annonçait que la production était suspendue. La diffusion a pu reprendre le 13 juin 2020 sur TV Tokyo avec la diffusion des épisodes 6 à 9 et les nouveaux épisodes on repris à partir du 10 août 2020. C’est dans cet anime que la nouvelle règle le ‘Rush Duel’ fait son apparition.

Le Rush Duel est un style de jeu utilisant des cartes différentes de l’OCG et du TCG, les cartes sont différentes au niveau de leur design et le jeu est destiné à un public plus jeune. Pour ce qui est des règles, il n’y que trois zones de Monstres, il en va de même pour les cartes Magie et Piège, mais le gros changement par rapport à la version plus classique est qu’il est possible de faire autant d’invocations que l’on souhaite durant un même tour, et de piocher pour avoir 5 cartes en main.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour le jeu sur Switch, mais tout comme l’anime Yu-Gi-Oh! Sevens et ses Rush Duels il est très probable que cette nouvelle mouture ne soit disponible qu’au Japon dans un premier temps et il est difficile de savoir si un jour elle fera une apparition dans nos contrées.