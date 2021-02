Ys IX: Monstrum Nox met le paquet dans son trailer de lancement

Alors que le Japon a déjà pu jouer et retourner Ys IX: Monstrum Nox dans tous les sens depuis un moment, nous autres occidentaux allons enfin pouvoir mettre les mains dessus, et en ce qui nous concerne, à la rédaction de New Game +, nous sommes déjà sur le pont pour vous servir un test du nouveau titre de Falcom très bientôt. Mais en attendant, pour vous faire un avis sur ce titre, nous ne pouvons que vous conseiller de télécharger la démo qui est toujours disponible sur PS4.

Comme nous le disions dans un article précédent, cette dernière, très courte, ne risque pas de vous donner un aperçu des capacités narratives du jeu, mais plutôt de vous faire découvrir le gameplay, afin de savoir si celui-ci pourra vous séduire dans l’œuvre finale. Le jeu ne devrait normalement pas vous laisser sur le bas-côté si vous avez apprécié le huitième épisode et contrairement à beaucoup de titres récents comme par exemple Atelier Ryza, Ys IX: Monstrum Nox ne tente absolument pas de rafraichir son image pour séduire un nouveau public. Bien au contraire, la récente démo nous a montré que le studio cherchait plutôt à parfaire l’expérience offerte par la licence dans le précédent opus, tout en restant fidèle aux ambitions de départ.

Le nouveau trailer vous offre donc un condensé de ce que le jeu tentera de vous proposer, mêlant un gameplay toujours aussi sensationnel à une narration construite autour de personnages beaucoup plus profonds qu’il n’y parait. Reste à savoir si Ys IX: Monstrum Nox fera mieux que son prédécesseur en termes de rythme et d’équilibre, ce que nous vous dirons en détails très prochainement.

Enfin Ys IX: Monstrum Nox sortira donc le 5 février 2021 sur PS4 entièrement localisé en français, et si vous êtes plutôt Switch ou PC, le jeu n’arrivera pas avant l’été sur ces deux plateformes, alors patience !