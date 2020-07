Yakuza 7 sera le premier épisode de la saga traduit en français !

Voilà qui devrait convertir les derniers réticents à se lancer dans l’une des plus grandes sagas vidéoludiques de l’histoire du média ! Nous suivons en effet Kiryu Kazuma, Goro Majima et leur ribambelle d’ennemis depuis maintenant plus de 15 ans et la sortie de Yakuza, premier du nom, sur PlayStation 2.

Si la série a longtemps été un jeu de niche, la sortie de Yakuza 0 en janvier 2017 sur un moteur dernière génération, puis celle de Yakuza 6 au printemps 2018 avec Takeshi Kitano au casting ont grandement élargit son public. Depuis, les jeux Yakuza sont sortis sur PC et Xbox One, Yakuza Kiwami 2 venant encore renforcer la présence de la licence chez Microsoft dès le 30 juillet prochain.

Prochaine étape ? Yakuza 7, également connu sous le titre Yakuza: Like a Dragon, qui débarque avec un gameplay entièrement revu, mettant du tour par tour dans ses combats, avec un nouveau personnage qui aura la lourde tâche de remplacer le très charismatique Kiryu Kazuma dans le rôle héros, et surtout, avec des sous-titres en français !

Ce sera la toute première fois qu’un épisode canonique sera sous-titré en français ! C’était en effet le cas de Judgment, développé dans le même univers par le même studio, mais qui était plus un spin off qu’un véritable nouvel épisode. Une excellente décision de la part de SEGA, qui a toutes les chances de voir ainsi le cercle des fans de la licence s’agrandir encore. Yakuza est en effet une série de jeux très narrative, où l’écriture est primordiale. Et l’absence de traduction a pu freiner de nombreux joueurs pourtant tentés par une virée à Kamurocho. Ce sera donc possible avec Yakuza: Like A Dragon !

D’autant que les moyens semblent avoir été mis pour la localisation, à en juger par le casting des doubleurs pour la version anglaise du jeu, on y retrouvera ainsi Greg Shun, qui doublait déjà Takayuki Yagami, le héros de Judgment, mais aussi l’excellent George Takei qu’on ne présente plus (mais au cas où : Sulu, dans Star Trek !).

Yakuza: Like A Dragon sortira en novembre 2020 dans 3 éditions différentes, vendues de 60 à 90€ selon le contenu in-game proposé. On sait que l’une des éditions physiques disposera d’un steel-book, mais on ne sait pas encore si une édition collector accompagnée de divers gadgets est au programme.

En attendant, pour se plonger dans l’univers des studios Ryu Ga Gotoku, beaucoup de leurs titres sont proposés à petit prix dans le cadre des soldes d’été sur le PlayStation Store : Yakuza Kiwami est ainsi proposé à 6,99€ seulement, Judgment passe à 11,99€ et Fist Of The North Star: Lost Paradise, sorte d’épisode de Yakuza situé dans l’univers de Ken le Survivant ne coûte en ce moment que 12,99€.