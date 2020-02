Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Vers une sortie imminente ?

Des indices semblent indiquer l’arrivée de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Décidément, les fans de Nintendo, cruellement en manque d’actualité, sont au taquet ces derniers temps. À la recherche de la moindre nouvelle provenant des bureaux livides de l’éditeur japonais, ça fouille chez les revendeurs et les organismes de classification de tous les pays du monde. On en tient d’ailleurs pour preuve les découvertes coup sur coup de Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection, tous deux classés par le Game Rating and Administration Committee of Korea, l’organisme chargée de la classification des produits culturels dans la plus méridionale des Corée la semaine dernière. Cette semaine, c’est au tour d’un titre hautement attendu, puisqu’il s’agit de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, de faire les grandes lignes et le monde entier semble se mettre d’accord sur l’imminence de son arrivée.

Comme pour les deux titres précédemment mentionnés, cette histoire a débuté au pays du matin calme où les mêmes responsables des “fuites” de la semaine dernière laissaient entendre que l’attente qui sépare les fans du portage des aventures de Shulk sur Nintendo Switch ne devrait plus trop durer. Seulement, à la différence du logiciel d’Atlus et de celui de Firaxis Games, le titre de Nintendo et Monolith Software est également passé dans les mains de l’ESRB, l’équivalent américain de notre PEGI, apportant donc un peu plus de poids à la possibilité d’une mise en rayon sous peu. Ces derniers ont par ailleurs confirmé les notes qu’ils avaient données à la version 3DS et Wii en l’attribuant à nouveau à la version hybride.

Est-ce que cela indique une sortie imminente ? Pas vraiment, mais le fait que plusieurs pays classent le même titre de concert attire forcément l’attention et semble préciser que, si sortie imminente il y a, il s’agira probablement d’une sortie mondiale. Enfin, ajoutons que, vu que le titre n’accueillera pas de contenu supplémentaire, le portage n’a pas dû être très long à bricoler, même si on compte l’optimisation.

Bref, que vous décidiez ou pas de prêter du poids à cette nouvelle, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sort dans le courant de l’année sur Nintendo Switch. Est-il dans votre liste d’attente ?