Xbox s’ouvre un peu plus au jeu mobile

Après la montée en puissance du Xbox Game Pass, permettant entre autres aux joueurs de profiter de leurs titres Xbox sur d’autres appareils, Microsoft continue de s’ouvrir de plus en plus au monde du jeu mobile. La firme américaine vient d’annoncer que l’application Xbox pour Android permettra bientôt d’acheter et de jouer à des jeux directement sur téléphone. Pour l’instant, seule l’Amérique du Nord est concernée.

À l’origine annoncé pour juillet dernier, le projet avait été reporté, mais le vrai départ est pour novembre. Il faut dire que l’énorme procès entre Epic et Google a eu lieu entre temps, et n’a rendu son verdict que très récemment, mettant fin au monopole du tout-puissant Google Play sur l’écosystème. Epic s’est tout de suite engouffré dans la brèche en ouvrant son Epic Games Store pour mobile, et Xbox enchaîne donc à son tour. En attendant le gigantesque store Microsoft, annoncé par Phil Spencer l’année dernière ?

Dès novembre, les premiers jeux seront donc téléchargeables sur l’application Xbox, sans que nous ayons plus de détails sur les titres proposés au lancement ou leur nombre. Minecraft et Candy Crush, déjà annoncés en juillet, devraient toutefois être de la partie. On imagine également que certains jeux estampillés Microsoft et disponibles sur le Game Pass seront également mis à disposition des joueurs. Et en s’attaquant aux marché du téléphone, ce sont des millions de personnes supplémentaires qui pourraient découvrir les licences de la marque.

À première vue, la différence majeure avec le service d’abonnement devrait être la possibilité d’acheter des jeux à l’unité, sans engagement. Mais aurons-nous droit à des surprises ou à des exclusivités pour téléphone ? Car pour se faire une place dans ce monde impitoyable du jeu mobile, Xbox devra sans doute innover et se lancer dans un développement massif de jeu uniquement réservés aux téléphones. L’achat de nombreux studios ces derniers mois était peut-être une première brique.

Plus le temps passe, plus on a l’impression que Microsoft fait le choix de délaisser ses consoles pour se tourner vers d’autres objectifs. Si la domination de Playstation sur la génération actuelle en est certainement une cause, un plan à plus long-terme est peut-être en marche du côté de la firme américaine. Et pourquoi pas se lancer dans la création de matériel Xbox spécialisé dans le jeu nomade, comme des écouteurs ou encore des manettes?

Seul l’avenir nous le dira, mais rappelons-nous, il y a moins d’un an, Phil Spencer évoquait déjà un projet de multi plate-forme « Xbox Mobile » utilisable sur de nombreux appareils. Le gain du procès Epic face à Google est une étape importante de l’avancée pour Xbox, mais il faudra sans doute faire tomber un autre géant dans le futur pour espérer faire sa place sur le marché: Apple.