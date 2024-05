Wuthering Waves – Démarrage difficile, compensations abondantes

Wuthering Waves, l’A-RPG free-to-play de Kurogame est sorti jeudi 23 mai au matin. Le constat est sans appel : le jeu fait preuve de nombreuses qualités… auquel tout le monde n’a pas accès : le studio a reçu de nombreuses plaintes concernant les performances techniques du jeu. Cependant, Kurogame a réagit très rapidement : de larges compensations concernant le système de gacha du jeu ont été promises et le studio travaille activement à régler ces problèmes.

Ce n’est certainement pas le départ qu’espéraient les développeurs de Wuthering Waves. Le jeu subit le revers de ses ambitions. Développé sur Unreal Engine IV, il dispose de visuels particulièrement riches, et d’un gameplay qui mélange beaucoup de classiques de l’A-RPG. La contrepartie d’une telle richesse, c’est qu’une mauvaise optimisation peut rendre le jeu injouable sur des machines plus anciennes.

Wuthering Waves est d’autant plus concerné que le titre a avant tout été pensé comme un jeu mobile. Cela signifie donc que son public cible n’est pas forcément équipé pour faire fonctionner un jeu très gourmand en ressources. Des chutes de FPS aux déconnexions intempestives, en passant par des cas de surchauffe, les joueurs avec les machines les plus fragiles se sont trouvés dans l’incapacité de jouer au jeu.

Les développeurs de Kurogame ne se sont pas laissé abattre pour autant. Dès les premiers retours après le lancement du jeu, le studio promettait déjà de revoir l’optimisation du jeu. Un patch a déjà été déployé pour s’occuper des défauts les plus problématiques, le jeu est fréquemment mis à jour depuis jeudi avec de nouvelles retouches. Kurogame a pris régulièrement la parole ces derniers jours afin d’assurer les joueurs de leur prise en compte de la situation :

« Dans les prochaines mises à jour, nous continuerons à optimiser les performances afin d’améliorer votre expérience de jeu. »

De plus, les joueurs peuvent recevoir de nombreuses compensations dans le jeu par le système de gacha notamment. Dix invocations pour les personnages temporaires ainsi qu’un personnage cinq étoiles de la bannière permanente ont été distribués. Ce n’est, certes, pas une solution pour les joueurs subissant les problèmes techniques, cependant cela démontre la manière dont Kurogame s’investit dans son nouveau titre.

Le mauvais départ de Wuthering Waves aurait pu mettre le doute quant à la viabilité du titre, dans un milieu où la culture de l’instantané prime, difficile de rattraper une mauvaise première impression. Cependant, Kurogames a très bien réagit, cela s’ajoute à un bon historique du studio, déjà connu pour être particulièrement généreux et à l’écoute envers les joueurs de Punishing Gray Raven.

Il est encore très tôt pour se prononcer sur l’avenir de Wuthering Waves : en tant que jeu à service, il est certain qu’il sera très différent dans quelques mois ou dans un an. Bien que le système de gacha soit, et sera, toujours un point négatif au titre, reste que le travail et la réactivité de Kurogame restent encourageant pour l’avenir du titre.