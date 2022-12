WOW: Dragonflight – L’évocateur Dracthyr, une réussite mitigée

Dragonflight, nouvelle extension de World of Warcraft, est enfin là. Sortie ce 28 novembre 2022 à minuit, nous attendions tous l’opportunité de parcourir ces nouvelles zones des îles aux dragons, accomplir les quêtes ainsi que suivre leurs histoires et enfin partir à la conquête de ces nouveaux donjons et raids ! Le moment est venu de découvrir quelques-uns des changements de Dragonflight et notamment la nouvelles Race/Classe : L’évocateur Dracthyr.

Concrètement, que vient ajouter cette classe dans l’univers du jeu ? Comme indiqué précédemment c’est une Race/Classe, c’est à dire que tous les Dracthyr sont des évocateurs et que tous les évocateurs sont des Dracthyr, un peu comme nous l’avions connu pour la classe de chasseur de démon qui ne pouvait être jouée que par des elfes de la nuit ou de sang. Ce verrouillage de classe est vraiment regrettable, car pourquoi un Dracthyr ne pourrait pas être un mage, alors que nous connaissons les affinités des dragons bleus pour la magie arcanique ? On peut peut-être y voir un moyen pour Blizzard de rendre sa nouvelle race encore plus unique et donc chercher à attirer plus de joueurs…

Pour ce qui est de la personnalisation, l’évocateur dispose de très nombreux choix surtout que vous devez personnaliser l’apparence Dracthyr et votre apparence « Anthropique ». Il faut avouer que la personnalisation s’est grandement améliorée depuis quelques années, ce qui est vraiment appréciable, surtout que la qualité des modèles des évocateurs est assez remarquable pour un jeu qui vient d’avoir 18 ans. Lors de la création de votre personnage, vous allez pouvoir lui ajouter des armures ou non et c’est assez important car, en forme de dragon, vous ne verrez en aucun cas l’apparence des objets portés que vous venez d’acquérir (excepté votre arme), pour ça, vous allez devoir passer en forme Anthropique. C’est un peu une déception, les Dracthyrs disposent pourtant d’une classe d’armure définie (la maille), les voir porter directement leurs armures en forme de dragon aurait pu être très sympa.

Côté gameplay, les évocateurs peuvent prendre le rôle de Soigneurs (Préservation) ou de Dégâts (Dévastation), ils opèrent la plupart du temps à mi-distance et disposent d’un petit panel de sorts mono ou multi qui les rendent assez polyvalents au seins d’un groupe ou d’un raid. Leurs styles de jeu n’apportent rien de nouveau, si ce n’est les techniques à chargements et quelques sorts basés sur le déplacement en vol, ainsi que la gestion de leurs ressources qui rappelle fortement les points de combo des voleurs. On retrouve tout de même une identité de classe car chaque sorts est affilié à un aspect draconique (Bleu, Rouge, Bronze, Vert et Noir), et en plus, on peut voir notre Dracthyr user de son souffle pour soigner ou faire des dégâts ce qui nous rappelle que, oui, nous jouons un dragon aussi.

Nous allons finir en toute légèreté et parler des talents innés des Dracthyrs et notamment de leurs capacités à s’envoler. Nous ne jouons pas un dragon pour rien et l’extension ne s’appelle pas Dragonflight pour rien non plus ! En effet, votre personnage ne fait pas que planer avec ces ailes comme les chasseurs de démon, ils peuvent littéralement prendre leur « envol », grâce à ce sort vous vous projetterez dans les airs (ou que vous soyez en extérieur) et débuterez votre vol, vous disposez également de deux sorts actifs qui vous permettent de prendre de la vitesse ou de l’altitude (leurs utilisations est limitée). Si nous vous parlons de cela, c’est parce que ce système vous le retrouvez dans une des features majeures du jeu : le vol à dos de dragon !

En résumé, L’évocateur Dracthyr sera une classe qui fera l’affaire, aussi bien en tant que DPS que de Heal, et trouvera une place dans les groupes ou les raids, notamment grâce à divers sorts très utiles de soutient. Attention cependant car en tant que soigneur un positionnement efficace sera nécessaire pour en tirer le plein potentiel. En revanche, la limitation un peu désolante ainsi que l’armure que nous ne voyons pas sur notre forme de dragon nous laisse un peu à froid. Manque de temps ou de volonté ? Difficultés techniques ? ou bien juste du fan service ? Nous en apprendrons peut-être plus à l’avenir, une chose est sûre, l’évocateur n’est encore qu’à ses débuts et comme toutes les classes de World of Warcraft il finira sans doute par évoluer.