World of Tanks fête ses 10 ans – Détails du premier acte

World of Tanks est un jeu biélorusse développé par Wargaming.net, jeu de simulation de char de combat multijoueur édité par Windows. C’est en 2010 que le jeu free-to-play fait son arrivée. Grâce à son succès, le jeu a su se démarquer auprès de ses joueurs. Ce dernier a même reçu plusieurs distinctions comme celle du record du plus grand nombre de joueurs en simultané sur un serveur russe. De nombreux chars sont disponibles dans le jeu, tous issus de modèles réels ou de prototypes. Leurs origines viennent de tous horizons : Russie, Allemagne, États-Unis, France et d’autres pays encore.

Pour ses dix ans, World of Tanks a décidé d’attaquer fort en mettant le paquet auprès de ses fans. Un festival de nouveautés divisé en cinq actes vous attend jusqu’en octobre prochain.

Penchons-nous sur les actualités du premier acte qui met en valeur ses deux premières années de gameplay quand tout a commencé en 2010/2011. Seulement deux nations, véhicules collés au sol, premiers chars Maus et IS-7, voici le jeu à ses débuts. Ce qui a donné naissance à l’un des jeux vidéo les plus importants de l’industrie moderne, c’est d’avoir abandonné un MMO avec des elfes pour des monstres d’acier.

Comme à l’ancienne, World of Tanks a décidé de réintégrer le tchat général où non seulement l’on pourra discuter avec les alliés, mais aussi les adversaires, ce qui met une note de nostalgie auprès des plus anciens. Il est seulement disponible le temps d’une semaine en Bataille aléatoires, du 22 avril 2020 au 29 avril 2020. Dans un premier temps, il y aura des missions de phase active qui comprendra un ensemble de neuf missions, divisées en trois séries de trois missions, chacune en difficulté croissante. Plus celle-ci est dure, plus les gains seront importants. C’est alors qu’une mission quotidienne supplémentaire sera disponible une fois par jour, une fois la série achevée.

Dans un second temps, des missions de répit seront disponibles une fois par jour, du lundi au vendredi.

Voir les missions d’événements

Grâce à vos pièces d’anniversaire acquises, les joueurs pourront ainsi avoir accès à la boutique d’Anniversaires pour échanger les gains à l’issue de la réussite des différentes missions proposées. Mais ce n’est pas tout. World of Tanks a aussi préparé de nombreux lots d’Anniversaires Spéciaux. Au cours du dixième anniversaire, cinq différentes sélections de véhicules emblématiques seront disponibles avec leurs apparences exclusives. Le premier char sera le M6A2E1, un char lourd américain, un véhicule premium de niveau VIII.

Avec son style “Sauveur de Rome” qui donne envie de voler et le style commun à tous les chars disponibles à cet effet “Sens de l’orientation, Mk. I”. Le second char, toujours de type lourd, originaire d’URSS, est le KV-5 (avec sa personnalisation “Forteresse Rouge”).

Et enfin, pour le dernier char, nous avons le droit au KV-220-2, toujours un char russe, mais de niveau V (avec sa peinture “Transformateur”).