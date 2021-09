Le nouveau wipEout Rush annoncé, et déjà noyé sous un torrent de haine

À peine annoncé, et déjà haï au dernier degré. WipEout, la licence tant appréciée des joueurs PlayStation, aura surement rêvé mieux comme come-back. Alors que les amateurs de courses futuristes espéraient un nouvel épisode sur consoles current-gen, le dernier né de la franchise, intitulé WipEout Rush est en fait un jeu mobile. Et cela ne plait pas du tout au public.

Alors que la bande-annonce de ce nouveau titre vient d’être diffusée par nos confrères d’IGN, celle-ci fait déjà l’objet d’une vague de dislikes et d’une campagne de désapprobation comme seuls les réseaux sociaux savent le faire. Il faut avouer que l’on a du mal à retrouver ce qui faisait l’essence de la franchise dans cette nouvelle itération mobile.

Finis les courses à grande vitesse et le gameplay exigeant, wipEout Rush est un jeu de cartes où les actions des joueurs et le comportement des véhicules relèveront du pur hasard du tirage au sort. Le trailer a beau annoncé “une campagne solo complète” et “60 vaisseaux issus des jeux originaux”, on a du mal à comprendre comment le studio Rogue Games a pu s’imaginer qu’une telle refonte du gameplay satisferait les fans de la première heure.

On pourra toujours argumenter en disant que de nombreux jeux ont su se transformer pour renouveler leur gameplay, et que cela a parfois été pour le meilleur. Resident Evil 4 a pris le versant de l’action et est considéré comme un chef d’œuvre. Le prochain Metal Slug Tactics est très attendu, malgré la mutation du titre qui passe du run’n’gun au tactical-RPG. Mais malgré cela, il y a un je-ne-sais-quoi de malaisant dans cette bande-annonce de wipEout Rush. Peut-être est-ce dû au fait que les joueurs n’auront plus besoin de skill pour briller, mais uniquement de coup de chance…

La frustration des fans est donc légitime et compréhensible, et ceux-ci n’ont pas tardé à clamer leur mécontentement. À tous les déçus, on ne saura que trop conseiller de se consoler avec les excellents BallisticNG ou PACER, voire en se replongeant dans la Wipeout Omega Collection, compilation des jeux Wipeout HD, Wipeout Fury et Wipeout 2048 sur PS4. Les curieux pourront toujours s’essayer à wipEout Rush début 2022.