WipEout s’invite dans la réalité grâce au constructeur automobile BAC

WipEout, en voilà une licence qui nous manque un peu plus chaque année depuis la fermeture du studio Sony Liverpool. Souvent copiée mais jamais égalée, cette licence de course de vaisseaux antigravité aura marqué l’histoire de PlayStation, mais aussi inspirée nombre de studios qui tentent encore aujourd’hui d’offrir aux joueurs une alternative, afin de combler un certain manque dans le paysage vidéoludique actuel. Cependant, nous ne sommes pas là aujourd’hui pour pleurer sur les cendres de cette licence chère à notre cœur, mais plutôt pour nous réjouir d’une somptueuse création signée BAC (Briggs Automotive Company), le célèbre constructeur automobile britannique.

Des premiers jeux de courses d’Atari au plus récent Gran Turismo Sport, le genre à toujours bénéficié d’une belle côte de popularité, avec des graphismes allant toujours plus loin dans le photoréalisme, permettant aux marques de profiter d’une superbe vitrine afin d’exposer leurs bolides. Gran Turismo en est d’ailleurs un très bon exemple avec l’intégration régulière de concept-cars, parfois créées spécifiquement pour le jeu. Mais si le jeu vidéo à bien souvent été au service de l’automobile, nous avons là une situation allant dans le sens inverse, avec une monoplace rendant hommage à l’emblématique vaisseau Feisar de WipEout.

Vous vous demandez certainement d’où leur est venue l’idée de créer un modèle autour de la licence WipEout ? Pour la petit histoire le constructeur BAC est basé à Liverpool, tout comme le studio derrière WipEout en son temps, ce qui a participé à une rencontre fortuite entre l’un des gars de chez BAC et Nick Burcombe, le co-créateur de la série. Rencontre britannique oblige, c’est autour d’un verre dans un pub que tout a commencé, et le résultat est absolument dingue.

Pour ce superbe projet, BAC s’est donc servi d’une base de Mono R, le nouveau modèle de la célèbre BAC Mono, à côté de laquelle vous n’avez certainement pas du passer, tant on l’a retrouve dans les simulations automobile. Cette série R a été déclinée en 30 monoplaces uniques dont l’une d’elle se trouve être la WipEout Edition. S’il n’est pas possible de se l’offrir, cette automobile d’exception a bénéficié d’une magnifique série de photos, qui vous permettra au moins d’en prendre pleins les yeux, et de vous rappeler aux bons souvenirs des moments passés sur le jeu vidéo.