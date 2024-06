Valorant – Une bêta fermée de la version console en vue

C’est désormais officiel : une sortie de Valorant est prévue sur PS5 et Xbox Series cette année. C’est d’abord un nombre limité d’élus qui pourront essayer le titre en s’inscrivant sur le site officiel à la bêta fermée commençant le 14 juin. De plus, les joueurs sélectionnés, contactés par e-mail pourront inviter cinq de leurs amis à rejoindre la bêta fermée. Aussi, les bêta-testeurs conserveront le même compte une fois le jeu sorti.

L’arrivée du FPS de Riot sur console a toujours été en discussion. Déjà en 2020, la productrice executive de Valorant, Anna Donlon, avait exprimé le désir du studio d’exporter le jeu sur console de salon. Cependant, c’est l’un des points d’intérêts principaux de cette bêta fermée, la productrice s’inquiétait de l’équilibrage entre les différents supports :

« Nous sommes évidemment en train de faire un prototype en ce moment. Mais il y a une manière de jouer et de faire l’expérience de ce jeu que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir retranscrire entièrement sur console. »

Comme de nombreux FPS, Valorant est un jeu très compétitif, avec une scène esport florissante qui profite de l’image de Riot. Plusieurs mesures ont d’ores et déjà été prises pour assurer une intégrité compétitive entre les joueurs : les joueurs consoles joueront séparément des joueurs PC, les développeurs se fondent sur la machine la plus fragile pour développer la version console.

Ainsi, pour l’instant, il n’est pas prévu d’implémenter la visée par gyroscope dans le jeu puisqu’il serait impossible de l’utiliser sur la console de Microsoft. Une décision difficile à prendre puisque la visée par gyroscope est le moyen le plus efficace de rapprocher l’expérience sur console de l’expérience avec clavier et souris du PC.

L’arrivée de Valorant sur console est tardive, mais il est compréhensible que les équipes de Riot souhaitent soigner le portage : passer du PC à la console n’est pas chose aisée. Il y a déjà des mastodontes largement implantés, comme Call of Duty, et un mauvais lancement pourrait fortement coûter au titre. On se souvient, notamment, des polémiques liées aux versions consoles d’Overwatch 2, qui avait échoué à prendre en compte l’injustice que représentait l’absence de la visée assistée sur les versions consoles.

La bêta fermée de Valorant version PS5 et Xbox Series permettra, nous l’espérons, de mettre le doigt sur d’autres problèmes liés à l’équilibrage dans ce portage. Ne pas permettre le crossplay entre PC et consoles semble déjà être une première solution tant les moyens de jeu sont inégaux.

Enfin, Coleman Palm rassure les joueurs : les équipes de Riot ne sont pas fermées à implémenter des améliorations plus tardives. Il mentionne notamment cela en rapport à la fonction gyroscopique de la PS5 :

« Nous souhaitons simplement innover à partir d’un paradigme de contrôle plus classique dans un premier temps afin d’apporter un soutien aux joueurs des deux plateformes. Certaines personnes dans la boîte sont plutôt enthousiastes au sujet du gyroscope depuis un certain temps. »

Valorant fera certainement une arrivée remarquée sur console, bien que la majorité de la compétition soit maintenue sur PC. Un bon lancement sera crucial pour qu’une communauté de joueurs durable puisse émerger, alors que des titres comme Overwatch 2 ou Rainbow Six: Siege sont déjà bien implantés sur le marché des FPS en équipe sur console. Cette bêta fermée est un moyen de prendre la température.