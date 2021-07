Unmaze – Une expérience narrative d’ombre et de lumière

On ne le met pas assez en valeur, mais Arte fait partie de ces éditeurs qui font du jeu vidéo une affaire sérieuse, sans pour autant s’embourber dans des considérations élitiste ou crypto-expérimentales. On se souvient par exemple de Type:Rider qui mêlait typographie et plateforme avec un vrai génie du design graphique, ou encore de Vectronom, jeu de rythme addictif.

Dernière sortie en date, Unmaze, un jeu d’aventure narratif pour mobiles basé sur la légende de Thésée et du Minotaure. On y incarne Ariane, chargée de guider deux frères dans le labyrinthe. Le petit truc en plus made in Arte ? Le jeu utilise le capteur de luminosité du téléphone. Placé dans la lumière, il permettra de guider l’un des personnages, placé dans l’ombre, et on avancera avec l’autre. Et bien évidemment, pour pimenter un peu la chose, quand on fait progresser l’un des deux personnages, l’autre se perd un peu plus…

Aux côtés de ce gameplay inédit, on retrouve les fonctionnalités chères au visual novel, comme nos décisions influençant le déroulement de l’aventure, des fins multiples (huit en tout), des illustrations riches signées Florent Fortin, qui avait déjà collaboré avec Arte au storyboard d’Ordessa, et la signature de Thomas Cadène (Alt-Life) à l’écriture.

Et pour lancer son jeu, Arte a vu grand, en mettant en scène une version IRL de son jeu ! Un GN (grandeur nature), comme on dit dans le milieu du jeu de rôle, dans lequel la production a perdu deux YouTubeuses au milieu du plus grand labyrinthe de maïs du monde (Artmazia, à Massy) ! Charlie Danger et Manon Bril, animant toutes deux des contenus sur l’histoire, étaient ainsi guidées ou empêchées comme les deux frères d’Unmaze via les réseaux sociaux.

Un événement interactif qui a réuni 6500 participants, et généré presque 700 000 vues sur les réseaux d’Arte, sans compter les dizaines de milliers de vues sur les comptes des deux vidéastes… « Dedale en Duo », le nom de cette opération, peut être vu en replay à cette adresse. Unmaze, le jeu, est lui disponible sur iOS et Android. Le premier chapitre est jouable gratuitement, le jeu coûte ensuite 4,49€.