Ubisoft Forward – Un deuxième épisode, pour aller de l’avant ?

Ubisoft s’était lui aussi lancé dans la valses des conférences on line calquées sur le patriarche Nintendo Direct, solution adoptée par la quasi-intégralité des acteurs du secteur pour poursuivre leur communication en ces temps de pandémie, où les événements publics sont devenus impossibles à tenir.

C’était le 10 juillet dernier, et le programme baptisé Ubisoft Forward avait plutôt déçu. D’abord parce que le contenu manquait de corps et de gameplay, avec finalement peu de révélations et d’inédit. Mais aussi parce qu’Ubisoft était dans la tourmente, avec des affaires assez incroyables de harcèlements et autres agressions, révélant que ces pratiques étaient une véritable culture au sein de l’entreprise. Et alors que le scandale avait fait couler beaucoup d’encre, Ubisoft avait cru bon de regarder ailleurs, prétendant que le programme ayant été enregistré auparavant, il leur était compliqué d’aborder les affaires dans cet Ubisoft Forward.

Alors qu’un nouvel épisode Ubisoft Forward a été annoncé pour le 10 septembre, peut-on s’attendre alors à entendre la société sur les affaires qui l’ont secouée ? Rien n’est moins sûr, l’entreprise comptant probablement sur le fait que la tempête est passée, frénésie de l’actu aidant. Le programme tel qu’il a été annoncé ne devrait pas non plus être fou-fou en termes de révélations. Au menu, on (re)verra du Brawlhalla (avec notamment une partie streamée et commentée par les développeurs en pré-show), Ghost Recon Breakpoint, Hyper Scape, Watch Dogs Legions ou encore Roller Champions. Des récompenses sous forme de contenu in game seront aussi offertes aux spectateurs de l’événement (de l’XP pour For Honor, un masque exclusif pour le futur Watch Dogs Legion…) via leur compte Uplay.

Ce sera enfin l’occasion de voir Gods & Monsters apparaître sous son titre officiel et définitif (car oui, Gods & Monsters n’était qu’un titre “de travail”), Immortals: Fenyx Rising. Rien qu’on n’ait déjà vu donc, même si dans ce genre de présentation, les dernières minutes sont souvent consacrées à une info un peu plus inattendue pour offrir aux viewers un final en beauté. Peut-on espérer de nouvelles images de Beyond Good & Evil 2 ? Ce serait en tout cas une bonne manière pour Ubi de remporter le cœur des joueurs.

La multiplication des events en vidéo s’est en effet finalement montrée contre-productive, constructeurs, développeurs et média se sentant obligés de se lancer dans la mêlée et de produire leur propre programme, quitte à n’avoir rien à annoncer, simplement pour occuper l’espace. En a résulté des conférences pas toujours intéressantes, voire rébarbatives, à l’image de l’Opening Night de la GamesCom. On en viendrait même à regretter l’E3…

Le nouvel Ubisoft Forward se tiendra le 10 septembre, à 21h00 heure française.