Twin Peaks: Into the Night – Une démo pour ce jeu PSX fanmade

En trois saisons et un film, Twin Peaks, la série de David Lynch et Mark Forst du début des années 90, a atteint un statut culte que peu d’œuvres peuvent se targuer d’avoir approché. Son ambiance unique mêlant une aura d’ésotérisme et des accents de soap opera autour de l’enquête sur le meurtre de la jeune Laura Palmer a été une source d’inspiration pour de nombreux artistes de toutes disciplines. Il n’est donc pas étonnant qu’un hommage lui soit également rendu en jeu vidéo, en l’occurrence sous la forme de Twin Peaks: Into the Night, un jeu PSX fanmade dont la démo est désormais disponible.

On peut d’ailleurs s’étonner que la série n’aie pas fait l’objet d’une adaptation vidéoludique officielle. Bien qu’on ressente son influence (quand il ne s’agit pas de références directes) dans de nombreux titres, parmi lesquels Alan Wake, Silent Hill ou encore The Legend of Zelda: Link’s Awakening, le seul jeu Twin Peaks à proprement parler est Twin Peaks VR, qui n’a vu le jour qu’en 2019. Il y avait certes eu des velléités d’adaptation sur NES en 1991, mais celles-ci avaient été rapidement abandonnées.

Derrière Twin Peaks: Into the Night, on retrouve ainsi deux français, Lucas Guibert et Jean Manzoni, qui se sont lancés seuls dans le développement de leur propre version de l’œuvre de Lynch et Frost. Ayant baptisé leur petite équipe Blue Rose Team (un clin d’œil à la série), ils précisent qu’ils ne détiennent pas la propriété intellectuelle de Twin Peaks et que leur travail n’a par conséquent aucune vocation commerciale. Il sera de ce fait disponible gratuitement lors de sa publication.

Au niveau visuel, Twin Peaks: Into the Night reprend les graphismes de la PlayStation 1 et l’atmosphère semble être dans la lignée directe de Silent Hill. Le résultat se marie étonnamment bien avec le style de la série qu’il cherche à reconstituer : après tout, les premières saisons de Twin Peaks, réalisées dans les années 90, ont une saveur datée tout à fait assumée. Quoi de plus approprié, alors, qu’une approche rétro pour retranscrire ce charme suranné ?

Pour le reste, les curieux sont dès à présent libres de découvrir plus concrètement les promesses du jeu grâce à sa démo, qui est disponible au téléchargement sur PC via la plateforme itch.io. Les développeurs remercient les joueurs de tenir compte du fait qu’il s’agit d’un projet fait sur leur temps libre, et les encouragent à leur rapporter tout problème éventuellement rencontré.