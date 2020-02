Tubetastic: World Splashfest – Ressortez les bouées et tous à l’eau !

Get in the ring pool, motherf***er !

Décidément, ces développeurs indé ne cesseront jamais de nous surprendre avec leurs idées farfelues et leurs concepts originaux. Par exemple, Tubetastic: World Splashfest du studio Super Goodwin vous propose des batailles acharnées en étant tanké sur, heu… une bouée, au milieu d’un bassin… Si les petites bouées en forme de coin-coin de votre enfance vous permettaient de flotter sans risquer de vous noyez, oubliez, et bienvenue dans la version psychédélique d’un moment de détente à la piscine.

Dans Tubetastic, vous commencez par choisir un personnage parmi un large éventail haut en couleurs et très stéréotypé comme il se doit (la bimbo accro à ses selfies, le gros avec de la bouffe dans chaque main, l’extraterrestre au cerveau géant à la Mars Attacks…) en fonction de vos affinités et de votre manière de jouer. En effet, chacun dispose d’un certain nombre de points dans trois catégories (attaque, résistance, vitesse) ainsi que de compétences perso qui rendront les matchs uniques et palpitants.

Une fois votre avatar choisi (et sa bouée), tous à la flotte ! Tubetastic: World Splashfest est un jeu compétitif qui peut se jouer jusqu’à quatre participants, en versus ou en coopératif, online ou en local pour des soirées détente et délire à l’ancienne. Il est d’ailleurs hautement recommandé d’y jouer à plusieurs, car en solo contre l’IA, l’intérêt est bien moindre. Une fois des potes dégotés, c’est parti pour des bastons à base de tirs et de bonus divers en arène dans des bassins, pour déterminer qui sera le roi du match. Notez que les paramètres des matchs sont modulables pour encore plus de fun et de ragequit.

Le jeu est disponible depuis 2019 sur Steam, et vous pouvez en télécharger une démo pour prendre la température de l’eau (haha) avant achat. Par contre, on vient d’apprendre qu’il débarque aussi sur mobiles (Android et iOS) courant mars. Pas d’info quant à son tarif à venir (qui est actuellement d’une douzaine d’euros sur PC) ni s’il sera jouable avec des copains possédant une autre machine que la sienne (iOS, Android et ordi). En voyant la vidéo du gameplay et en testant la démo Steam, on se dit que la jouabilité au tactile pourrait s’avérer très bien adaptée, on s’imagine une sorte de twin-stick shooter mais attendons d’en apprendre plus pour vendre la peau de l’ours avant les bœufs…