Disney annonce un nouveau jeu Tron pour 2025

Avec l’arrivée prévue de Tron: Ares dans les salles en 2025, Disney tente de recapitaliser sur la licence en jeu vidéo avec l’arrivée prochaine de Tron: Catalyst. Au développement, nous retrouvons Bithell Games (Thomas was alone, John Wick Hex) associé à Disney Games et au nouveau label du développeur Devolver : Big Fan Games. Ce dernier, annoncé début octobre, s’est donné pour mission de se concentrer sur le développement de jeux à licences.

Ce n’est pas la première fois que le studio Bithell est en charge d’une adaptation de l’univers de Tron. En 2023 sortait un visual novel intitulé Tron: Identity. Le développeur avait alors indiqué qu’il ne s’agirait pas de sa seule et unique incursion dans l’univers fait de composants informatiques et de personnages aux combinaisons fluorescentes. En effet, Tron: Catalyst sera considéré comme une suite du visual novel dans le sens où son action se déroulera dans l’univers établi dans le précédent épisode.

Le soft s’inscrit comme un jeu d’action plateforme en 3D isométrique prenant place dans l’Arq Grid (dimension introduite dans Identity) et où nous suivrons le personnage nommé Exo. Suite à une découverte étrange, Exo se trouve dotée d’un pouvoir, celui de déceler la présence de boucles temporelles présentes un peu partout dans la grille. Grâce à ce pouvoir, certaines phases de puzzles et énigmes seront alors présentes dans la boucle de gameplay.

De plus, et aux vues des images, les fameux lumino-disques semblent être une des armes principales de l’héroïne, capables de faire des rebonds sur les murs, et les moto traçant à vives allures seront également de la partie pour se déplacer sur la map.

Côté scénario, Exo se retrouvera traquée par l’entité dictatoriale régissant la nouvelle grille. Son pouvoir attirera bien des convoitises et la force ennemie aurait besoin de cette capacité pour assoir encore plus son pouvoir sur les programmes peuplant la grille. En évoluant dans l’Arq Grid, Exo sera confrontée à des légions de programmes ennemis. Chaque combat remporté sera synonyme de points de compétences obtenus pour augmenter les capacités du protagoniste. Un petit côté light-RPG bienvenu qui, à défaut d’être original, aura au moins le mérite de proposer quelque chose de nouveau depuis la dernière adaptation de Tron en date (hors Identity) à savoir celle de Legacy.

Avec ce nouvel opus, une volonté d’appartenir à une sorte d’ « univers Tron vidéoludique » chapoté par Mike Bithell et Big Fan Games se profile à l’horizon de nos écrans. Après la surprise John Wick Hex, nous sommes en droit d’attendre avec une pointe d’excitation ce Tron: Catalyst. Jeu d’action/plateforme isométrique à l’ambiance graphique retrowave qui trouvera sa place sur XBOX, PS5, PC et Switch en 2025.