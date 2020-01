Les jeux PlayStation les plus téléchargés sur l’année 2019

Sony fait son bilan de l’année 2019 et présente son top des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en Europe et aux USA. À la première place, en Europe, nous retrouvons un jeu sorti en 2013 qui n’est autre que l’indétrônable Grand Theft Auto V. Ce titre de Rockstar Games est en quatrième position dans le classement américain. C’est surtout grâce au succès de GTA Online et à l’ouverture du Diamond Casino & Hotel que Grand Theft Auto V a pris un nouvel envol et continue d’animer sa communauté toujours plus vaste.

Quelques jeux incontournables en 2019

Si Grand Theft Auto V brille sur le podium, d’autres jeux se sont également taillé la part du lion. Citons par exemple Minecraft, dont la réputation n’est plus à faire auprès des joueurs. Nous avons aussi Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et Star Wars: Battlefront II. Ces jeux ont séduit de nouveaux partisans grâce à différentes promotions. À la sixième place du classement en Europe, il y a Red Dead Redemption II. Cependant, vous remarquerez son absence dans le top des jeux les plus téléchargés aux USA. À noter qu’en Europe, une possibilité s’ouvre dans une nouvelle loi pour que les jeux de casino soit disponibles depuis la PlayStation, cependant cette information reste assez improbable étant donné la diversité des législations européennes. Si cette information se confirme, on risquerait donc d’avoir des surprises dans les prochains classements, connaissant l’engouement pour les casinos en ligne.

Détails du classement des jeux les plus téléchargés sur le PS Store

Consultez ci-après le top des jeux les plus téléchargés de Sony au cours des 12 derniers mois de l’année 2019. Votre jeu PS4 ou PS VR favori est-il présent dans cette liste ?

Europe : Top des jeux payants les plus téléchargés en 2019

Grand Theft Auto V FIFA 20 Minecraft Call of Duty: Modern Warfare Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Red Dead Redemption II The Forest Rocket League EA Sports UFC Crash Team Racing Nitro-Fueled FIFA 19 Need for Speed Payback Star Wars: Battlefront II Battlefield V Les Sims 4 Gang Beasts Resident Evil 2 (2019) Star Wars Jedi: Fallen Order Assassin’s Creed Odyssey Tekken 7

USA : Top des jeux payants les plus téléchargés en 2019

Call of Duty: Modern Warfare Minecraft NBA 2K19 Grand Theft Auto V NBA 2K20 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Madden NFL 20 Star Wars: Battlefront II Tom Clancy’s The Division 2 Days Gone Star Wars Jedi : Fallen Order Borderlands 3 MLB The Show 19 World War Z God of War Mortal Kombat 11 Rocket League The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition The Forest Marvel’s Spider-Man

Qu’en est-il des jeux PlayStation VR ?

Pour ce qui est des titres VR, Beat Saber occupe la première place du podium deux années de suite. À la deuxième place, nous avons Blood & Truth qui est suivi de près par SUPERHOT VR, Astro Bot Rescue Mission et Job Simulator. Le PlayStation Blog a aussi dévoilé le classement des DLC. Dans cette liste, ce sont surtout les packs Fortnite qui dominent. Cependant, Apex Legends est considéré comme étant le free-to-play le plus téléchargé de 2019, et cela, bien loin de Fortnite et Dauntless.

Europe : Classement des jeux VR les plus téléchargés en 2019

Beat Saber Blood & Truth Job Simulator SUPERHOT VR Creed : Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Until Dawn : Rush of Blood Arizona Sunshine Farpoint Rick and Morty : Virtual Rick-ality

USA : Classement des jeux VR les plus téléchargés en 2019

Beat Saber SUPERHOT VR The Elder Scrolls V : Skyrim VR Five Nights at Freddy’s VR : Help Wanted Job Simulator Creed : Rise to Glory Borderlands 2 VR Firewall : Zero Hour Blood & Truth PlayStationVR Worlds

Maintenant que vous connaissez les titres les plus téléchargés du PlayStation Store, découvrez la sélection de la rédaction toutes plateformes confondues.