Dans les jeux vidéo comme dans bien d’autres secteurs, il y a une thématique qui ne cesse de fasciner : c’est celle de l’Antiquité. En lisant par exemple cet avis de Vulkan Vegas Casino, vous verrez que la présence de machines à sous en lien avec notre sujet, comme Rise of Olympus de Play’n GO ou Parthenon: Quest for Immortality de NetEnt pour ne citer qu’eux, vaut une excellente note à la gamme de jeux de hasard au site de gaming. Sur les casinos en ligne comme dans les jeux vidéo, l’exploration de l’histoire antique connaît un énorme succès. Nous avons donc voulu fournir une rétrospective des meilleurs titres à jouer sur différentes consoles.

God of War III (2010)

Vous avez certainement entendu parler de la série de jeux God of War. Eh bien, le septième opus dans l’ordre des sorties chronologiques est certainement l’un des mieux réalisés. En 2015, une version remasterisée de God of War 3 a d’ailleurs vu le jour et vous permet de jouer avec des graphismes encore plus fascinants. Ici, c’est de la mythologie grecque dont il est question. Vous incarnez Kratos qui affrontera différents dieux du panthéon grec avec des armes, mais aussi avec des pouvoirs acquis sur les jeux précédents de la série God of War. Il cherchera à se venger de la trahison de Zeus en vous permettant par la même occasion de vous immerger dans cette culture si riche, le tout dans de somptueux décors.

Assassin’s Creed Odyssey (2018)

Évidemment, nous ne pouvions pas rédiger un article sur les meilleurs jeux vidéo relatifs à l’Antiquité sans évoquer la série Assassin’s Creed. C’est le principe même du jeu qui fait sa force : une technologie permet d’explorer les souvenirs des ancêtres d’un personnage et offre ainsi à un individu de se replonger dans le passé. Le personnage principal est le jeune américain Desmond Miles des premiers opus, dont les ancêtres ont eu un énorme impact dans de nombreuses phases de l’histoire des Templiers. Si certains volets vous permettent d’explorer le temps des Croisades, de la Renaissance ou bien encore des révolutions américaine ou française, Assassin’s Creed Odyssey remonte en revanche à l’Antiquité. Vous revivrez ici les débuts de la Guerre du Péloponnèse avec une particularité : pas d’histoire d’assassins dans cet opus !

Assassin’s Creed Origins (2017)

Le titre Assassin’s Creed Odyssey dont nous venons de parler suit de près la sortie d’un autre volet d’Assassin’s Creed qui propose, quant à lui, de remonter encore plus loin dans l’histoire de l’humanité. Cette fois, c’est la période égyptienne qui est explorée grâce à la technologie de l’Animus. Les plus de ce titre, c’est un héros encore plus charismatique, des animations physiques et faciales vraiment raffinées, mais aussi une amélioration globale du gameplay – notamment sur les déplacements et sessions d’escalade. On apprécie également l’animation de type cinématographique des quêtes principales qui sont à couper le souffle. Mais la nature des quêtes elle aussi vous époustouflera par la qualité de la rédaction.

Ryse: Son of Rome (2013)

Terminons avec un titre plus ancien encore, mais qui fait office de grand classique du genre : Ryse: Son of Rome. Ici, le soldat de l’armée romaine Marius Titus est assoiffé de vengeance depuis l’assassinat de sa famille par des barbares. Il embarque donc dans une quête vers l’Angleterre et ne tardera pas à découvrir qui sont ses véritables ennemis… Entre les villes, villages et champs de bataille, vous affronterez vos opposants à travers un riche scénario qui vous immergera dans la pensée antique et sa soif de courage !

(Article en collaboration avec casinoscanada.com)