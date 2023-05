Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de juin 2023 ?

Nous entamons déjà la fin de la première partie de l’année. Ce qui signifie l’arrivée de l’été, des examens, mais surtout des vacances pour toujours plus de temps libre à consacrer à notre passion sans limite. De notre côté, c’est aussi le lancement de nouveaux jeux en ce mois de juin. Si mai vous avait bien secoué avec sa sortie Switch atomique (on parle bien évidemment de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom), ce mois-ci continuera d’achever vos économies. Sans plus attendre, voyons ensemble les sorties jeux vidéo du mois de juin 2023 :

PlayStation 5

Street Fighter 6 – 2/06

Diablo IV – 6/06

Greyhill Incident – 9/06

Park Beyond – 15/06

The Elder Scrolls Online: Necrom – 20/06

Crash Team Rumble – 20/06

Aliens: Dark Descent – 20/06

Final Fantasy XVI – 22/06

Sonic Origins Plus – 23/06

PlayStation 4

Street Fighter 6 – 2/06

Diablo IV – 6/06

Greyhill Incident – 9/06

The Elder Scrolls Online: Necrom – 20/06

Crash Team Rumble – 20/06

Aliens: Dark Descent – 20/06

Sonic Origins Plus – 23/06

Xbox Series X|S

Street Fighter 6 – 2/06

Diablo IV – 6/06

Greyhill Incident – 9/06

Park Beyond – 15/06

The Elder Scrolls Online: Necrom – 20/06

Crash Team Rumble – 20/06

Aliens: Dark Descent – 20/06

Sonic Origins Plus – 23/06

Xbox One

Diablo IV – 6/06

Greyhill Incident – 9/06

The Elder Scrolls Online: Necrom – 20/06

Crash Team Rumble – 20/06

Aliens: Dark Descent – 20/06

Sonic Origins Plus – 23/06

Nintendo Switch

Etrian Odyssey Origins Collection – 1/06

Sonic Origins Plus – 23/06

Master Detective Archives: Rain Code – 30/06

PC

Etrian Odyssey Origins Collection – 1/06

Street Fighter 6 – 2/06

Diablo IV – 6/06

Greyhill Incident – 09/06

Park Beyond – 15/06

The Elder Scrolls Online: Necrom – 20/06

Crash Team Rumnle – 20/06

Aliens: Dark Descent – 20/06

Sonic Origins Plus – 23/06

Master Detective Archives: Rain Code – 30/06

Street Fighter VI, Diablo IV, Final Fantasy XVI, allez-vous succomber à ce saint trio ? Voilà qui termine notre bref aperçu des prochaines sorties. Que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo majeures de juin 2023 ? Dites-nous tout dans la section commentaires.