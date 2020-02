Those Who Remain se voit enfin offrir une date de sortie !

Le studio Camel 101 vient enfin de dévoiler la date de sortie de Those Who Remain.

Connaissez-vous le petit jeu d’aventure horrifique Those Who Remain ? Non ? Eh bien sachez qu’il est développé par le petit studio indépendant Camel 101 a qui l’on doit entre autres le sympathique Syndrome et les plus dispensables Mechs and Mercs: Black Talons et Gemini Wars. Mais là n’est pas le propos, qui connait le monde du jeu vidéo indépendant sait qu’il n’est pas chose aisée de réussir à boucler un projet comme on le souhaitait au départ, entres les soucis de financement amenant des coupes et autres manque de main-d’œuvre, on peut déjà s’estimer heureux de voir débarquer chaque année de nombreux jeux issus de l’esprit d’indépendants, et ce, quel que soit la qualité finale du produit qui nous arrive entre les mains.

Aussi, Those Who Remain semble être LE jeu du studio, celui censé leur faire gravir quelques échelons et être enfin reconnus pour leur travail par les masses. Annoncé en janvier 2018, ce dernier nous propose une aventure horrifique sentant bon les sueurs froides et autres fuites sous une couette que l’on pense protectrice. On y incarne un dénommé Edward Turner qui se retrouve prisonnier d’une ville répondant au nom de Dormont et que l’on dit maudite. Sa population a totalement disparu et ceux qui restent ne semblent plus véritablement humains et cherchent même à nous nuire.

Il faut alors jouer avec la lumière, leur point faible, alors que s’aventurer dans le noir sera souvent synonyme de game over par mort violente. Aussi, au-delà de proposer quelques puzzles, les développeurs ont aussi implanté en jeu une feature qui devrait parler aux joueurs de Silent Hill puisqu’une sorte de réalité alternative à la notre, appelée “l’autre endroit”, se devra d’être visitée de temps à autre. Autant dire que ce ne sera pas de tout repos puisque l’on nous présente ce lieu comme étant dérangeant et dérangé, mais il faut s’y aventurer pour résoudre quelques énigmes, car ce qui affecte une dimension affecte l’autre.

C’est en tout cas ce que nous promet Ricardo Cesteiro, co-fondateur de Camel 101 et producteur du jeu, via un billet publié sur le PlayStation Blog. Il soulève en outre un point intéressant concernant la thématique principale du jeu qui est les actions et leurs conséquences. Ainsi, Edward est de base un personnage torturé par ses actions passées et les choix qu’il effectuera par la suite auront des conséquences sur le dénouement de cette histoire. Des choix qu’il nous faudra faire et qui soulèveront probablement quelques questions morales. D’autres sujets assez lourds à traiter seront soulevés comme le suicide ou encore l’infidélité. Une chose est sûre, les développeurs ont réellement tenté d’apporter une grosse touche de psychologie à ce qu’ils appellent d’ailleurs un thriller psychologique.

Cela fait donc deux ans que Camel 101 planche sur ce projet et si le jeu ne s’annonce pas très beau ou dans les normes techniques actuelles, son atmosphère à mi-chemin entre Silent Hill et Alan Wake est des plus réjouissantes. Bien évidemment, l’influence de walking simulator tels que Layers of Fear se fait aussi ressentir, notamment parce que l’accent sera aussi mis sur la narration. On espère juste quelques frayeurs, une histoire intéressante, ainsi qu’un gameplay correct à défaut d’être révolutionnaire. En tout cas après deux ans d’attentes, on va enfin pouvoir voir de quoi il retourne réellement puisque le studio vient d’annoncer la date du 15 mai 2020 comme étant celle de la sortie de Those Who Remain sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Siwtch et PC.

Enfin, en marge de cette annonce attendue, Ricardo Cesteiro annonce aussi une édition Deluxe physique contenant le comics Those Who Remain: Lights Out qui fait office de prequel eau jeu et nous contera les événements qui se sont déroulés à Dormont avant notre arrivée sur les lieux. Une édition que l’on espère voir arriver chez nous. Le monsieur se dit d’ailleurs enthousiaste quant à une prolongation du lore du titre via d’autres médias. Quant à nous, on se donne rendez-vous en mai pour vous livrer notre verdict et nous vous laissons avec le trailer d’annonce de la date de sortie du titre.