The Walking Dead Destinies – Un trailer qui peine à convaincre

A l’image de ses zombies, la franchise The Walking Dead semble ne pas vouloir mourir. Après les comic books, la série TV et plusieurs adaptations vidéoludiques, voici qu’un nouveau titre vient s’ajouter à ces dernières : The Walking Dead Destinies, édité par GameMill Entertainment, vient d’être annoncé avec la publication d’un trailer. De premières images qui font peur, mais pas forcément pour les bonnes raisons.

Quand on pense aux jeux vidéo The Walking Dead, on pense en premier lieu à la série de point’n click à épisodes initiée par Telltale Games, qui, en 2012, avait apporté son premier grand succès au studio (avant qu’il ne finisse par fermer et que Skybound ne prenne la suite sur la licence). La proposition s’était distinguée à la fois par sa direction artistique affirmée et par son scénario truffé de choix « à conséquences ». Par la suite, d’autres jeux avaient vu le jour dans cet univers, dont un en réalité virtuelle, mais ceux-ci avaient reçu moins d’attention.

Cette fois-ci, plutôt que de créer son propre spin-off avec une histoire originale, comme c’était le cas de ses prédécesseurs, The Walking Dead Destinies reprendra l’intrigue de la série télévisée d’AMC, celle des saisons 1 à 4 plus précisément. Il s’agira d’un jeu d’action-aventure à dominante narrative, où, là encore, les décisions des joueurs impacteront plus ou moins fortement la suite des événements. On imagine donc qu’il évitera difficilement une comparaison frontale avec le titre de Telltale Games.

Les premières images du jeu, révélées aujourd’hui dans un trailer, ne donnent pas de raisons de penser qu’il saura effectivement se démarquer. Bien qu’une note prenne soin de préciser que les visuels ne sont pas représentatifs de la qualité finale, on ne peut que constater que la direction artistique semble très générique. Néanmoins, The Walking Dead Destinies aura pour spécificité de permettre d’explorer des situations alternatives à celles montrées dans la série TV, ce qui pourrait tout particulièrement parler aux fans de celle-ci.

The Walking Dead Destinies devrait sortir le 14 novembre prochain, tout juste un an après la conclusion de la série dont l’épisode final a été diffusé en novembre dernier au terme de onze saisons. Il sera disponible sur PC, PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X/S ainsi que sur Nintendo Switch. Avec un tarif annoncé de 49,99 dollars, il risque de lui falloir, pour séduire une audience, un peu plus que la notoriété d’une grosse franchise à laquelle s’adosser, d’autant que celle-ci semble s’être essoufflée depuis quelques années.