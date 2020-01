The Surge 2 déchaîne le kraken avec son premier DLC scénarisé

À vos exosquellettes, on part explorer une zone inédite dans The Surge 2 !

Vous avez terminé The Surge 2 et vous connaissez tous les recoins de Jericho City ? Vous cumulez les DLC d’armes et équipements sans grande valeur ajoutée et aspirez à un plus grand défi ? Bonne nouvelle ! Deck13 et Focus Home Interactive viennent de révéler la date de sortie du prochain (vrai) DLC du jeu. Répondant au nom de The Kraken, ce contenu additionnel promet des heures de jeu supplémentaires dans une zone inédite. Embarquez à bord du VBS Kraken, un énigmatique porte-avions décommissionné et converti en refuge pour élites fortunées, et bravez tous ses dangers mortels. Un premier trailer révèle ses quartiers résidentiels où le chaos mécanique a élu domicile. Il va falloir trancher pour découvrir la vérité cachée derrière ce lieu ydillique. Le DLC The Kraken débloque un nouveau district et apporte son lot de nouveaux ennemis et d’équipement. Pour information, les posseseurs du season pass auront accès au DLC 48 heures avant sa date de sortie officielle, le 14 janvier donc. Le 16 janvier signe également la sortie de la premium edition du titre, incluant le jeu de base et l’ensemble de ses DLC.

On ne vous cache pas une certaine excitation à ce contenu additionnel si l’équipe de développement réitère la folie créative dégagée des DLC du premier opus. Surtout que le deuxième opus s’est avéré supérieur à son prédesseur avec un scénario plus approfondi et un gameplay peaufiné.

On synthétise, The Kraken, l’unique DLC scénarisé de The Surge 2 sortia le 16 janvier 2020 (avec la premium edition) sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Tous les possesseurs du season pass pourront quant à eux télécharger The Kraken 48 heures en avance et jouer dès le 14 janvier. Retrouvez prochainement notre avis aiguisé sur ce contenu additionnel, juste le temps de percer le mystère du sinistre porte-avions.