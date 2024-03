The Sinking City 2 – Retour horrifique à Arkham

En 2019, dans The Sinking City, nous faisions la connaissance de Charles W. Reed, détective privé en proie à ses démons et à la montée des eaux dans la sombre ville d’Oakmont, Massachusetts. Bonne nouvelle (car le jeu était une belle surprise), le studio Frogwares a profité du Xbox Partner Preview d’hier pour annoncer une suite directe, sobrement intitulée The Sinking City 2.

Lovecraft et ses thèmes chéris sont de retour, dans une aventure qui s’annonce bien plus horrifique que le premier opus. La bande-annonce fait froid dans le dos, et le jeu semble parfaitement retranscrire les thèmes forts de l’auteur du mythe de Cthulhu. Créatures difformes, univers sombre, fonds marins et pensées morbides, le cahier des charges de la bonne adaptation a été respecté. L’ambiance qui ressort du trailer nous replonge avec plaisir dans un univers pourtant déjà usé jusqu’à la moelle au cinéma, ainsi qu’en littérature et jeu vidéo, ce qui est déjà bon signe.

Les développeurs de chez Frogwares n’ont pas caché leur volonté de faire de The Sinking City 2 un vrai jeu d’horreur, centré sur l’action et le combat, s’éloignant des premières amours du studio, les jeux d’aventures et d’enquêtes. Difficile de savoir si le gameplay arrivera à retranscrire le sentiment de malaise et d’oppression ressenti durant le trailer, mais c’est prometteur. Le moteur graphique développé sous Unreal Engine fait merveille dans les cinématiques proposées, et il ne reste plus qu’à espérer que le moteur de jeu soit du même acabit.

Si l’annonce de The Sinking City 2 est une petite surprise, c’est que l’accompagnement du premier jeu n’avait rien eu d’un long fleuve tranquille pour le studio ukrainien. Au cœur d’un important conflit avec l’éditeur Nacon, les développeurs avaient même appelé au boycott de leur propre jeu. Heureusement, la justice a rendu son verdict en janvier, libérant le studio d’une situation des plus désagréables.

Annoncé pour 2025, sur Xbox Series, Playstation 5 et PC, The Sinking City 2 se déroulera dans les années 1920, dans la célèbre ville imaginaire d’Arkham. On s’imagine déjà jouer de la lampe torche et du revolver à la Alone in The Dark, et il faudra sans doute avoir le cœur bien accroché pour avancer à travers les niveaux, entouré des nombreuses créatures tapies dans l’ombre promises par les développeurs.

2025, c’est encore loin. Même s’il ne sera pas nécessaire d’avoir fait le premier opus pour profiter du second, les deux jeux étant indépendants, cela laisse au moins le temps d’y jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même apporter votre petite pierre à l’édifice The Sinking City 2 en participant à la campagne Kickstarter qui sera bientôt lancée ici. Preuve encore que le jeu n’en est qu’à ses balbutiements.